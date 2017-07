Fim da linha: Felipe Melo não joga mais pelo Palmeiras

(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Acabou a trajetória de Felipe Melo no Palmeiras. Em entrevista coletiva concedida logo após a vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, neste sábado, na arena, o técnico Cuca confirmou que o volante não faz mais parte do elenco alviverde. O treinador já havia decidido barrar o jogador do duelo com os catarinenses, na última sexta-feira, quando comunicou o atleta sobre a sua decisão.





– Sobre o Felipe Melo. É um jogador que ele jogou só em grandes clubes, no Brasil e exterior. Jogou na Seleção, Copa do Mundo, em alto nível em grandes equipes, como está no Palmeiras, em alto nível, é um grande jogador. Natural que este tipo de jogador, com a personalidade grande e forte, não se contente com uma ou outra situação de não estar jogando.





– Hoje joguei sem volantes. Mas a gente entende que, por tudo que o Felipe significou e significa para o futebol, não tenha o contentamento. Em uma conversa aberta, eu antecipei os problemas e o deixei à vontade para seguir a carreira, a vida dele que vai ser brilhante. Não foi afastado, apenas no que penso de equipe e composição de meio e ataque, como jogo, não encaixa a titularidade dele, a princípio.





Cuca explica afastamento de Felipe Melo





– No futuro iria dar problema, não tenho dúvida, ele também não tem. Não é laranja podre, outras coisas que falaram. É um profissional preservado, não tenho nada a falar, mas na filosofia que trabalho hoje, não entendo a titularidade. A decisão foi tomada em conjunto com o Alexandre Mattos e com o presidente – falou Cuca, que havia pedido, no início da entrevista, para não ser questionado sobre o assunto, pois ele se pronunciaria a respeito ao fim dela.





O Pitbull soma 27 partidas pelo Verdão e dois gols marcados. O contrato dele vai até dezembro de 2019. Com cinco jogados disputados no Brasileirão, ele ainda pode se transferir a outro clube da Série A.





A declaração de Cuca se deu após o técnico palmeirense ter anunciado ao próprio jogador, na última sexta-feira, que não contava com ele para o duelo com os catarinenses. Posteriormente, a mesma informação foi repassada pelo treinador a todo o grupo, durante reunião que havia sido marcada pelo presidente do clube, Maurício Galiotte, com o intuito de cobrar os atletas. O Verdão, eliminado da Copa do Brasil, vem sofrendo pressão de torcedores e conselheiros para apresentar melhor futebol às vésperas do duelo decisivo com o Barcelona de Guayaquil, no dia 9 de agosto, pelas oitavas de final da Libertadores.





Cuca já havia reclamado a algumas pessoas no Palmeiras que o volante estava "tumultuando o ambiente". Na sexta, ao falar a sós com o jogador para comunicá-lo sobre o seu afastamento, explicara que havia tentado várias formas de encaixá-lo no time, sem sucesso. Felipe não gostou, mas acatou a decisão e foi para casa. A intenção dele era se reapresentar normalmente na segunda-feira.





O Pitbull, como era carinhosamente chamado pelos torcedores, tornou-se um dos jogadores do atual elenco mais queridos dos fãs palmeirenses. A principal organizada do clube, aliás, divulgou nota neste sábado na qual cobrava explicações do clube a respeito do caso.





Felipe Melo ainda não se manifestou sobre o caso. No Twitter, ele apenas havia "dado RT" em seu assessor de imprensa, encaminhando para seus quase dois milhões de seguidores a mensagem que dizia que não havia discutido com Cuca. Neste sábado, após o jogo, ele publicou em seu Instagram uma imagem parabenizando o atacante Deyverson, com a hashtag #avantipalestra.





Os bastidores





Cuca e Felipe Melo já vinham se estranhando nos bastidores. O técnico não é fã do estilo de futebol do volante e também não o vê como boa influência para o elenco. Melo, por sua vez, não andava feliz por ser eventualmente colocado na reserva.





O estopim para a ruptura veio após a eliminação na Copa do Brasil para o Cruzeiro, na quarta-feira. Uma frase atribuída ao volante – "tem sacanagem no time" – chegou aos ouvidos do treinador, que ficou possesso e entendeu que era hora de afastar Felipe Melo. Segundo relato de pessoas presentes na reunião da última sexta-feira, o volante chegou a pedir desculpas pela declaração.





Felipe Melo foi contratado em janeiro, um mês após a saída de Cuca (o técnico optou por ficar alguns meses sem trabalhar após a conquista do Campeonato Brasileiro). O volante era titular absoluto com Eduardo Baptista, mas, após o retorno de Cuca, chegou a se sentar no banco de reservas em alguns jogos.





Globo Esporte