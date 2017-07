Fla revela tumor, e Ederson passará por cirurgia: "Vencerei mais essa batalha"

(Foto: Raphael Zarko)

O Flamengo convocou de última hora uma coletiva de imprensa nesta terça-feira. O motivo era delicado: o meia Ederson foi diagnosticado com tumor no testículo, descoberto após dois exames de doping positivos nas partidas contra o Atlético-MG (13 de maio) e Atlético-GO (17). A substância é a beta-HCG, que estimula produção de testosterona. Na coletiva, o presidente Eduardo Bandeira de Mello, o chefe do departamento médico, Márcio Tannure, e o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, explicaram a situação do atleta e passaram toda força a Ederson.





O resultado dos exames de urina (do controle de dopagem da CBF) apontava o doping do jogador, que confidenciou ao departamento médico não ter ingerido nenhuma substância proibida. O Flamengo, então, fez exames complementares no sábado, de imagem e sangue, e constatou o tumor. O jogador passa por cirurgia na próxima segunda-feira.





Na coletiva, Ederson, de 31 anos - é mais comum aparecer esse tipo de tumor em pessoas com idade de 30 a 35 anos -, mostrou confiança na recuperação plena. O tratamento começa em seguida ao procedimento hospitalar e pode incluir sessões de quimioterapia - dependendo da biópsia que será feita após a intervenção cirúrgica - para a cura do tumor.





O jogador ficará afastado por tempo indeterminado dos gramados - o Flamengo, através do presidente Bandeira, garantiu todo apoio ao jogador na recuperação. Robben (futebol), Nenê Hilário (basquete), Lance Armstrong (ciclismo) são exemplos de atletas que enfrentaram a mesma doença e se curaram, gerando prognóstico positivo para o jogador do Fla.





- Difícil ter palavras, foi uma notícia que me impactou muito. Agora, sabendo de tudo, eu, claro, estou triste, porém estou muito tranquilo, ciente dos dias que virão. Será mais uma batalha, venci algumas na vida. Tenho certeza que vou vencer mais essa batalha e voltar o quanto antes para jogar futebol - disse Ederson.





Na coletiva, o Dr. Márcio Tannure explicou que após a cirurgia será possível saber a gravidade do tumor e se haverá a necessidade de outros procedimentos, como a quimioterapia. No entanto, reforçou otimismo na recuperação de Ederson. O clube evita fazer projeção de retorno ao futebol, mas se tudo correr bem até o fim do ano o jogador pode voltar a treinar.





- Não gostaria de dar nenhuma previsão. O tratamento é cirúrgico, para a retirada dessa lesão. Vai acontecer até o fim da semana, terminando exames. Após a cirurgia, vai ser detectado a gravidade e vamos poder dar parecer. Existe possibilidade (de quimioterapia). Vai depender da biópsia para ver se existe a possibilidade de quimioterapia. Independentemente disso, prognóstico final é bom de recuperação - prosseguiu o médico.





Após a descoberta do doping, na quinta-feira à noite, o Flamengo submeteu Ederson a questionamentos, procedimento conhecido como "gestão de resultados". Como o atleta garantiu não ter ingerido nenhuma substância irregular, o departamento médico do clube suspeitou que os índicios fora do padrão de testosterona pudessem indicar algum problema clínico.





- Depois que fomos investigar, para entender o motivo desse aumento de HCG, descobrimos que o atleta tinha um tumor no testículo, que é um tumor mais comum no homem nessa faixa de idade, entre 30 e 35 anos, com prognóstico muito bom (de recuperação). Ele vai passar pela cirurgia, pelo tratamento. Alguns atletas já tiveram esse tipo de lesão, como o Abidal, o Lance Armstrong, Nenê, do basquete, Kobe Bryant, se não me engano, o Magrão... Todos trataram, voltaram com as atividades físicas. Temos certeza que o tratamento vai ser de sucesso - disse Tannure.





Tannure explicou que a recuperação nesses casos tem índice em torno de 99%. Ederson, evidentemente, vai se afastar das atividades físicas por um tempo, mas o tratamento - em média - dura de três a quatro meses. O jogador agradeceu o apoio imediatamente recebido.





- Obrigado a todos pela solidariedade. É muito difícil receber essa notícia porque ninguém espera isso. Deus não dá fardo maior do que podemos suportar. Sou até grato por aquilo que aconteceu, porque já tenho 16 anos de carreira profissional. Nunca tinha acontecido de cair no doping três vezes seguidas. Isso quer dizer que Deus é bom e deu tempo de resolver esse problema de melhor maneira - disse Ederson.





O presidente Eduardo Bandeira de Mello mostrou otimismo no retorno do jogador aos gramados.





- Tenho certeza absoluta que tudo vai dar certo e que ele estará voltando a vestir a camisa do Flamengo. Queria deixar claro o apoio total que o Flamengo vai dar. Quando tive a primeira noticia na quinta, a posição do clube já foi de confiança total no jogador, que é um atleta exemplar. Tenho certeza que o Flamengo vai ter mais um motivo para jogar em homenagem ao companheiro - disse o mandatário rubro-negro.





Nas redes sociais, o Flamengo postou uma foto do atleta com a expressão #ForçaEderson. Em uma corrente de solidariedade entre torcedores rubro-negros e de clubes rivais, a hashtag rapidamente se tornou o assunto mais comentado do Twitter.





O caminho de Ederson no Flamengo





Apresentado em 24 de julho de 2015, o atleta atuou em apenas 38 partidas desde sua estreia, em 12 de agosto do ano, e marcou 4 gols. Ederson tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro.





Em sua primeira partida com a camisa rubro-negra, jogou bem e o Fla venceu o Atlético-PR por 3 a 2, no Maracanã. Teve boa sequência de cinco jogos, com direito a dois gols em duelo com o Palmeiras (2x4), mas sofreu lesão na coxa esquerda em empate com o Vasco que eliminou o Rubro-Negro da Copa do Brasil. No mesmo ano, novamente contra o Vasco, desta vez em derrota por 2 a 1, no Brasileiro, levou pancada no joelho direito e sofreu contusão ligamentar. Novamente perdeu ritmo.





A temporada de 2016 só começou para Ederson em 5 de março, quando os reservas venceram por 3 a 1 o Bangu, e o camisa 10 encerrou período de 104 dias sem atuar. Passou a ser utilizado por Muricy Ramalho e posteriormente por Zé Ricardo. Balançou a rede contra o Inter no dia 29 de junho, quando estava em seu melhor momento, e, na partida seguinte, contra o Corinthians, sofreu a grave lesão no joelho esquerdo em entrada de Fágner.





Após dez meses de uma longa recuperação, retornou aos campos neste ano, no dia 10 de maio, na partida contra o Atlético-GO pela Copa do Brasil. Fez mais seis partidas pelo Flamengo, quatro delas como titular.





Globo Esporte