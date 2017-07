Fórmula Indy apresenta carro da temporada 2018, em Indianápolis

A Fórmula Indy apresentou, nesta segunda-feira, o modelo que será usado na disputa da temporada 2018, no Superoval de Indianápolis. O novo bólido, que ainda terá motorização de Honda e Chevrolet, ganha um visual arrojado, mais limpo e com linhas que remetem carros do passsado - já que foi inspirado no chassi Dalara IR-12, de 2012. Mais leve, os modelos da próxima temporada seguem com os mesmos motores V6 biturbo de 2.2 litros, mas, após pedidos dos pilotos, terão agora um aumento da pressão aerodinâmica advinda da parte de baixo do carro (cerca de 66% do downforce, um aumento de 19% em relação ao ano passado), reduzindo a necessidade do uso de kits aerodinâmicos nas asas superiores. O carro também se tornou mais seguro. As estruturas de proteção para impacto lateral passaram a ser entre oito e dez polegadas mais grossas na altura da bacia do piloto.





Os primeiros testes serão realizados por Juan Pablo Montoya, que guiará o Chevrolet para a equipe Penske, e por Oriol Servia, que pilotará o modelo Honda para a Schmidt Peterson, ambos em Indianápolis. Após isso, mais testes devem ser realizados em Ohio e Iowa, em agosto, e em Sebring, em Setembro. Os primeiros pacotes aerodinâmicos serão entregues aos times em novembro.





Globo Esporte