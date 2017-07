Francana vence e fica a um empate da classificação; CAT bate Inter e embola G-4

(Foto: Marcos Limonti/Francana)

A Francana conquistou uma importante vitória na manhã deste domingo ao bater o Jaguariúna no estádio Lancha Filho, por 3 a 1, pela 13ª rodada da quarta divisão do Campeonato Paulista.





Com o resultado, a Veterana chega a 16 pontos - mesmo número do Brasilis, na vice liderança do grupo -, dependendo de um empate na próxima rodada, contra a Inter de Bebedouro, para avançar à segunda fase.





Os gols da partida saíram no primeiro tempo. Alemão, Dionatan e Érick abriram 3 a 0 no placar do Lanchão, e Tiago Garça descontou para os visitantes, também na primeira etapa. A derrota manteve o Jaguariúna, que entrou na rodada eliminado, na lanterna do grupo.





CAT embola disputa





O CAT, que precisava vencer a Inter de Bebedouro para seguir com chances de classificação, fez o dever de casa. Bateu o Lobo Vermelho no Taquarão por 2 a 0, chegou aos 15 pontos, igualando a pontuação do rival, quarto colocado - o time de Bebedouro leva vantagem no saldo de gols.





Na quinta colocação, o Taquaritinga chega à última rodada, contra o XV de Jaú, no Zezinho Magalhães, dependendo de uma vitória simples para avançar na competição, já que Francana e Inter de Bebedouro fazem confronto direto. Todos os jogos serão no domingo, às 10h.





Globo Esporte