Grêmio joga bem mesmo com mistão, volta a vencer o Atlético-PR e faz semi com Cruzeiro

Pedro Rocha e Copa do Brasil têm tudo a ver. Desde a conquista do ano passado, o atacante ficou marcado por essa competição, com os dois gols marcados na final, na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-PR, no Mineirão. Repetiu a dose nesta quinta, com outros dois gols, para colocar o outro pé que faltava na semifinal.





A crise do Atletico-PR só aumenta com a desclassificação na Copa do Brasil. O time não sabe o que é vencer no Brasileiro há seis rodadas, enquanto também está em situação complicada na Libertadores, onde precisa reverter na Vila Belmiro uma derrota de 3 a 2 na Baixada. Antes disso, o técnico Fabiano Soares precisa vencer a sua primeira partida dirigindo o Furacão. Contra o Grêmio ele completou cinco jogos sem o gosto dos três pontos.





O Grêmio é só alegria. São cinco jogos sem perder no Brasileirão, classificado para a semifinal do Brasileiro e empolgado na luta para alcançar o líder Corinthians no Brasileirão. Mesmo com um time mesclado, o time conseguiu sair com a vitória na Baixada. Na Libertadores, a vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Godoy Cruz também deixa o time bem encaminhado.





O Grêmio agora espera a data para a semifinal com o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Antes disso, o time tem o Brasileirão pela frente em uma partida contra o Santos, em casa, neste domingo. O Atlético-PR concentra também no Brasileirão para o jogo contra o Vasco, na segunda-feira, às 20 horas, no Raulino Pereira.





A vantagem de 4 a 0 do Grêmio poderia fazer o jogo de volta com o Atlético-PR, nesta quinta-feira, sem graça. No entanto, as duas equipes entraram com escalações modificadas e deram emoção a uma partida quase jogada. O resultado foi um 3 a 2 de certa forma até movimentado, com o Tricolor classificado para a semifinal da Copa do Brasil e mostrando bom nível na Arena da Baixada. Mesmo sem titulares, manteve o estilo e jogou quase por música. O Furacão até tentou, mas não conseguiu voltar a vencer.





Globo Esporte