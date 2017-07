Kondogbia faz gol contra bizarro, mas Internazionale vence o Chelsea em Cingapura

(Foto: Getty Images)

A Internazionale venceu por 2 a 1 o Chelsea neste sábado e ficou com a taça da fase de Cingapura da International Champions Cup, tradicional torneio de pré-temporada. Perisic e Jovetic marcaram para o time italiano, mas a partida acabou marcada pelo gol contra bizarro de Kondogbia, que recuou uma bola quase do meio de campo e acabou marcando por cobertura.





O Chelsea entrou em campo com o tradicional 3-5-2, que rendeu o título do Campeonato Inglês para a equipe de Antonio Conte. Mais organizado, o time inglês chegou com mais perigo e esteve perto de abrir o placar. Mas foi a Inter de Milão que conseguiu fazer o primeiro gol. Em dividida na área entre Azpilicueta e Jovetic, o árbitro errou ao marcar pênalti. Jovetic cobrou, Courtois defendeu, e no rebote o atacante estufou a rede.





A partida foi em ritmo acelerado na etapa final. A Inter, apesar da vantagem, voltou com tudo e logo buscou o segundo gol. Ele veio por intermédio de Perisic, que recebeu na área e bateu com a canhota para fazer 2 a 0. O Chelsea, então, se mandou de vez para o ataque. Mas o gol do time inglês saiu dos pés de um jogador da equipe italiana. Kondogbia, quase do meio de campo, tentou o recuo e marcou por cobertura, sem qualquer chance de defesa para Padelli. Os Blues ainda buscaram o empate, mas os comandados de Luciano Spalletti conseguiram segurar a pressão e o resultado.





- Temos de valorizar muito essa conquista, jogamos contra grandes equipes do futebol europeu e vencemos todos. Joguei os três jogos e fico feliz por isso também. Comecei essa temporada muito focado e decidido no que tenho de fazer dentro de campo. Agora é dar sequência no trabalho que eu já comecei lá no Brasil, com os treinos durante as férias e que estão me ajudando muito agora – afirmou Gabigol.





Globo Esporte