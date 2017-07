Leco pensa em contratar Autuori para ser chefe da comissão no São Paulo

(Foto: Marcelo Andrade/Gazeta do Povo)

Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, pensa em incrementar o departamento de futebol do São Paulo com Paulo Autuori, que deixou a gestão de futebol do Atlético-PR nesta segunda-feira, depois da demissão do técnico Eduardo Baptista.





O presidente tricolor gosta muito de Autuori, técnico da equipe paulista em duas oportunidades: em 2005, conquistou os títulos da Libertadores e mundial; em 2013, fez má campanha no Brasileirão e foi substituído por Muricy Ramalho.





O interesse em Autuori, desta vez, é para que ele exerça a mesma função que fazia até o último domingo no Furacão. Ele seria um chefe de toda a comissão técnica, um gestor com várias atribuições, entre elas a que mais o interessa nessa nova etapa da carreira: a integração das categorias de base com o futebol profissional.





Com isso, Leco daria uma companhia de peso ao diretor Vinícius Pinotti, que assumiu o futebol depois da eleição de abril, mas não tem experiência na área.





Na última reunião do Conselho de Administração do São Paulo, segunda-feira passada, o nome de Autuori foi elogiado por Leco. O presidente se impressiona com o número de jogadores que o consideram o melhor treinador que já tiveram.





Caso esse interesse se concretize, Paulo Autuori não trabalharia no campo no Tricolor, e não teria nenhuma ingerência sobre o trabalho da nova comissão técnica, que, encabeçada por Dorival Júnior, começa a trabalhar nesta segunda-feira.





Autuori não descarta voltar a ser técnico no futebol brasileiro, desde que seja apresentado um projeto que o convença. Neste momento, as possibilidades mais atraentes para ele são treinar uma equipe no exterior ou continuar na gestão no país.





Globo Esporte