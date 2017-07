Marcos passa por cirurgia para corrigir problema em válvula do coração

(Foto: Henrique Toth)

O ex-goleiro Marcos, do Palmeiras e da Seleção, foi submetido a uma cirurgia cardíaca nesta quinta-feira. O procedimento serviu para corrigir um problema na válvula mitral. O ídolo do Verdão segue internado em observação na UTI do Hospital do Coração, em São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa de Marcos, ele passa bem.





Marcos descobriu o problema há um mês e optou por manter o assunto em sigilo até que passasse pelo procedimento.





Veja abaixo a nota divulgada na página do ex-jogador:





"O pentacampeão Marcos realizou nesta manhã no Hospital do coração – HCOR cirurgia cardíaca para correção de insuficiência da valva mitral. A cirurgia correu muito bem e no momento Marcos se recupera na UTI sem intercorrências. Cirurgia realizada pela equipe do Prof. Dr Fábio Jatene. Marcos segue sob os cuidados do cardiologista Dr. Cesar Jardim".





Globo Esporte