Maria/Carol e Elize/Taiana vencem e avançam para as eliminatórias no Mundial

A dupla Maria Elisa e Carol Solberg derrotou nesta segunda as americanas Kelly Claes e Sara Hughes por 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 21/16 e 15/8. Foi a primeira vez que as duas duplas se enfrentaram em um tornei internacional. As brasileira são as líderes do Grupo I com seis pontos, seguidas pelas americanas. Ambas as duplas avançaram para a fase eliminatória do Mundial de vôlei de praia, disputado em Viena, que começa nesta quarta.





Kelly e Sara começaram melhor na partida e abriram uma vantagem de seis pontos. As brasileiras até conseguiram encostar no placar, mas não foi o suficiente para levar a parcial. O segundo set foi mais equilibrado e Maria e Carol fizeram a diferença no saque. No erro das adversárias, elas fecharam o segundo set.





Carol foi testada pela dupla americana no tie-break, mas não se abalou. As brasileiras seguiram bem e abriam 4/0 no ínício do último set. Elas mantiveram a vantagem e sacramentaram a vitória depois de mais um erro das americanas.





- Estudamos muito essa equipe. Já sabíamos que íamos nos encontrara há um mês. Estou orgulhosa da minha parceira - cometou Maria ao final da partida.





Outra dupla brasileira também fechou sua participação na fase de grupos com vitória e garantiu presença na próxima fase da competição. Elize Maia e Taiana Lima venceram Manhica e Muianga, de Moçambique, na manhã desta segunda por 2 sets a 0, com parciais de 21/5 e 21/8.





Globo Esporte