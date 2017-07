Massa passa mal após 2º treino livre e é levado a hospital em Budapeste

(Foto: Getty Images)

Susto para Felipe Massa nesta sexta-feira. O piloto havia acabado de terminar o segundo treino livre para o GP da Hungria, e saia do carro quando se sentiu mal. O brasileiro teve uma tontura e sua temperatura corporal estava levemente acima do normal. Entretanto, ao que tudo indica não é uma situação grave e está tudo bem com Felipe, mas o piloto foi prontamente levado, andando, para o centro médico de Hungaroring, sendo posteriormente transferido a um hospital para um check-up completo.





No treino que antecedeu o ocorrido, Felipe não foi bem. Além de terminar com o 15º tempo, atrás do companheiro Stroll, o 14º, o piloto lutou para encontrar aderência. Massa rodou duas vezes e foi parar fora da pista, mas sem consequências mais graves.





Massa, aliás, parece não ter sorte alguma na pista húngara. Em 2008, quando o piloto liderava a prova e brigava pelo título, seu motor explodiu a três voltas do fim da prova. No ano seguinte, o brasileiro sofreu o pior acidente da carreira ao ser atingido por uma mola que se soltou do carro de Rubens Barrichelo, precisando passar por cirurgia e ficar afastado das pistas pelo resto daquela temporada.





Ainda não há informações da participação do paulista no terceiro treino livre, marcado para as 6h deste sábado.





