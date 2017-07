Meia Maratona tem mudanças e percurso de 21 km em Ribeirão Preto, SP

(Foto: Alfredo Risk)

A edição de 2017 da Meia Maratona de Ribeirão Preto (SP) já tem local e data definidos. A prova acontecerá no dia 27 de agosto e terá sua largada e chegada no Ribeirão Shopping, patrocinador máster da competição. Além do percurso de 21 km, haverá corridas de 5 e 10 quilômetros.





Junto à prefeitura, os organizadores conseguiram colocar os 21 km em percurso único, o que não ocorreu nas últimas edições. A Transerp, órgão responsável pelo trânsito na cidade, realizou algumas exigências para o percurso e já estuda as modificações necessárias no trânsito para o dia da prova.





“Será uma prova desafiadora e técnica, com subidas e descidas. Mas acredito que a grande maioria ficará satisfeita. Se não fosse trabalhar na organização, gostaria de correr essa prova”, diz Fabiano Ribeiro, diretor da RP Esportes.





A inscrição pode ser feita pelo site http://meiamaratonaribeirao.com.br , que dá direito a camiseta e medalha, além do troféu e medalhão por categoria na prova dos 21km, que serão distribuídos pla organização aos vencedores. Além disso, um brinde como um pingente folheado a ouro será o diferencial deste ano. Para mais informações, consulte o regulamento no site.





Serviço

7ª Meia Maratona de Ribeirão Preto

Quando: 27 de agosto de 2017

Horário: a partir das 7 horas

Local: Ribeirão Preto, SP

Endereço: Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, nº 1540, bairro Jardim Califórnia