Milan arranca vitória suada no seu retorno a uma competição europeia

O Milan precisou esperar mais de três anos para voltar a entrar em campo por uma competição europeia. E o retorno que aconteceu na tarde desta quinta-feira foi com vitória - e um pouco de sofrimento. Em Vaslui, na Romênia, a equipe italiana arrancou um placar de 1 a 0 suado sobre o Craiova, gol de Ricardo Rodríguez, e saiu em vantagem no confronto válido pela terceira fase qualificatória da Liga Europa.





A última partida do Milan em nível europeu havia sido no dia 11 de março de 2014, na derrota por 4 a 1 para o Atlético de Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Desde então, os rossoneros não conseguiram se classificar pelo Campeonato Italiano, terminando respectivamente em 8º lugar (2013/14), 10º (2014/15) e 7º (2015/16).





No jogo desta quinta, antes de abrir o placar, o Milan quase teve suas redes balançadas aos 23 minutos do primeiro tempo. Donnarumma, numa defesa impressionante, evitou o pior. O único gol da partida saiu aos 44 minutos, quando Ricardo Rodríguez cobrou falta para dentro da área, a bola passou por todo mundo e entrou.





O lateral-esquerdo suíço de 24 anos, que estava no Wolfsburg, é um dos nove reforços contratados pelo clube até então para esta temporada. O Milan foi a campo no 4-3-3 com a seguinte escalação: Donnarumma; Abate, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Borini, Cutrone e Niang.





As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 3 de agosto, próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília), no Giuseppe Meazza.





Confira todos os resultados desta quinta (os jogos de volta serão nos dias 2 e 3 de agosto):





Mladá Boleslav (República Tcheca) 2 x 1 Skënderbeu Korçë (Albânia)

Trakai (Lituânia) 2 x 1 Shkendija (Macedônia)

Olimpik Donetsk (Ucrânia) 1 x 1 PAOK (Grécia)

Maccabi Tel Aviv (Israel) 1 x 0 Panionios (Grécia)

PSV (Holanda) 0 x 1 Osijek (Croácia)

Krasnodar (Rússia) 2 x 1 Lyngby (Dinamarca)

Sturm Graz (Áustria) 1 x 2 Fenerbahçe (Turquia)

Östersunds FK (Suécia) 1 x 0 Fola Esch (Luxemburgo)

Utrecht (Holanda) 0 x 0 Lech Poznan (Polônia)

AEK Larnaca (Chipre) 2 x 0 Dinamo Minsk (Belarus)

AIK (Suécia) 1 x 1 Sporting Braga (Portugal)

Süduva (Lituânia) 3 x 0 Sion (Suíça)

Dinamo Bucareste (Romênia) 1 x 1 Athletic Bilbao (Espanha)

Astra (Romênia) 0 x 0 Oleksandria (Ucrânia)

Botev Plovdiv (Bulgária) 0 x 0 Marítimo (Portugal)

Bnei Yehuda (Israel) 0 x 2 Zenit (Rússia)

Arka Gdynia (Polônia) 3 x 2 Midtjylland (Dinamarca)

CS U Craiova (Romênia) 0 x 1 Milan (Itália)

Brondby (Dinamarca) 0 x 0 Hajduk Split (Croácia)

Panathinaikos (Grécia) 1 x 0 Qabala (Azerbaijão)

Bordeaux (França) 2 x 1 Videoton (Hungria)

Gent (Bélgica) 1 x 1 Rheindorf Altach (Áustria)

Crvena Zvezda (Croácia) 2 x 0 Sparta Praga (República Tcheca)

Dínamo Zagreb (Croácia) 2 x 1 Odd (Noruega)

Aberdeen (Escócia) 2 x 1 Apollon (Chipre)

Olympique de Marselha (França) 4 x 2 KV Ostende (Bélgica)

Austria Wien (Áustria) 0 x 0 AEL (Chipre)

Everton (Inglaterra) 1 x 0 Ruzomberok (Sérvia)

Freiburg (Alemanha) 1 x 0 Domzale (Eslovênia)





