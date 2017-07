Nadal vence 10ª seguida sem perder sets a vai às oitavas em Wimbledon

(Foto: Glyn KIRK / AFP)









Início impecável e final com emoção. O espanhol Rafael Nadal despachou russo Karen Khachanov, cabeça de chave 30, por 6/1, 6/4 e 7/6 na terceira rodada de Wimbledon, em 2h15 de jogo realizado na tarde desta sexta-feira.





Foi o 28º set consecutivo que Nadal levou na temporada. É apenas a segunda vez na carreira que ele demonstrou esse domínio em Grand Slams, repetindo o período entre as quartas de final de Wimbledon 2010 e US Open no mesmo ano.





A última vez que Nadal perdeu um set foi contra o austríaco Dominic Thiem, no Masters 1000 de Roma. O ex-líder do ranking mundial venceu o décimo título em Roland Garros sem precisar jogar sequer um tiebreak.





Agressivo por demais, o canhoto de Mallorca dominou a partida com seu forehand e bateu muito na bola. O oponente demorou para conseguir a primeira bola vencedora diante da capacidade defensiva do espanhol.





Por pouco, Nadal não aplicou um pneu no primeiro set. O russo foi se soltando e conseguiu melhorar no jogo. Com uma quebra logo no início da parcial seguinte, o espanhol seguiu controlando.





O vencedor de 15 Grand Slams não conseguiu manter a intensidade e teve seu serviço ameaçado no set decisivo. O russo aproveitou a oportunidade, cresceu e teve até set point. Pressionado, o número 2 do mundo cresceu e contou até com sorte, conseguindo um ace de segundo saque com o desvio do saque na hora do quique. A experiência pesou no tie-break e o espanhol seguiu.





A classificação de Nadal para as oitavas de final já iguala a melhor campanha do tenista nos últimos cinco anos. Ele não atinge as quartas de final desde 2012. O próximo adversário será o luxemburguês Gilles Muller, cabeça de chave 16. O jogo está programado para a segunda-feira.





