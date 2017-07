Nadal vence, autografa prótese de fã e vai à 3ª rodada em Wimbledon

O espanhol Rafael Nadal não destruiu o oponente como na estreia, mas derrotou o americano Donald Young por 3 sets a 0, parciais de por 6/4, 6/2 e 7/5. Bicampeão do torneio, Nadal foi superior a Young, também canhoto, em todos os aspectos. Os dois primeiros sets foram tranquilos, com quebras de saque logo no início. A parcial decisiva foi mais equilibrada.





O canhoto de Mallorca disparou 38 winners e cometeu apenas 16 erros não-forçados. Ele ainda foi superior com o primeiro serviço, vencendo 80% dos pontos com primeiro saque contra 66% do rival.





O único tropeço do número 2 do mundo foi quando sacava para o jogo em 5/4 no 3º set. Nadal enfrenta na próxima rodada o russo Karen Khachanov, cabeça de chave 30 e algoz do brasileiro Thiago Monteiro. Desde 2012 ele não passa das quartas de final do Grand Slam britânico.





Globo Esporte