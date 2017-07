No reencontro com Deives, Timão bate Carlos Barbosa e dorme em 2º

Campeão e Bola de Ouro da LNF 2016 com a camisa do Corinthians, Deives retornou ao Parque São Jorge nesta sexta-feira. Principal reforço do Carlos Barbosa para a temporada, o pivô acabou saindo de quadra derrotado no duelo contra a ex-equipe. Com gols de Johnny, Vander Carioca e Edson, o Timão derrotou os gaúchos por 3 a 1, subindo para a vice-liderança da primeira fase – Kevin descontou para a ACBF.





A rodada continua neste sábado com mais quatro jogos. Líder com 19 pontos, um a mais que o Corinthians, o Sorocaba encara o Joaçaba fora de casa. As outras partidas são Concórdia x Joinville, Marreco x Jaraguá e Guarapuava x Assoeva.





Ainda nesta sexta, o Atlântico Erechim derrotou o Minas por 4 a 3 em Belo Horizonte, enquanto o Paraíso bateu o Foz Cataratas por 4 a 1. Jogando em Santa Catarina, o Marechal Rondon não tomou conhecimento do Tubarão, voltando para a casa com uma vitória por 3 a 0.





Apesar de ter mudado de time na virada do ano, Deives foi muito aplaudido pelos corintianos, chegando a receber uma homenagem antes de a bola rolar no Parque São Jorge. No jogo, porém, quem saiu feliz foi o Corinthians, que abriu o placar no fim do primeiro tempo com Johnny.





O Carlos Barbosa empatou aos seis minutos da segunda etapa, com Kevin, mas o Timão chegou aos gols da vitória no fim da partida, com Vander Carioca aos 17 e Edson aos 18. Na próxima rodada, a equipe do técnico André Bié encara o Joinville fora de casa. Já o Carlos Barbosa descansa na próxima semana, voltando a atuar na LNF apenas no dia 16, contra o Foz.