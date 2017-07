Novo fracasso faz Inter admitir frustração com dificuldade para dominar Série B

(Foto: Ailton Cruz/Gazeta de Alagoas)

Não há mais tolerância para erros. A derrota por 2 a 0 para o CRB no último sábado, em Maceió, extrapolou a cota de fracassos do Inter na Série B. Na avaliação dos jogadores e da direção, o time precisa fazer prevalecer sua superioridade para não só entrar no G-4 como ser o líder da competição e retornar à elite do futebol brasileiro no ano que vem. E, para isso, precisa construir algo que ainda não apresentou ao longo do ano: regularidade.





No Rei Pelé, mais uma vez o time seguiu um roteiro que o colorado tem se acostumado a acompanhar. Pouca produção ofensiva, sucessão de passes errados e espaços para o adversário concluir. O resultado desta conjunção de problemas foi domínio total do CRB, nova derrota e mais desconfiança sobre o trabalho de Guto Ferreira.





Com mais um resultado negativo, a equipe caiu para o sétimo lugar na tabela. Com 21 pontos e apenas 50% de aproveitamento, está dois atrás justamente do algoz alagoano, o novo quarto colocado, e a cinco do líder Guarani. A situação começa a criar um desconforto no vestiário. O discurso de respeito aos adversários se mantém. Mas os colorados já admitem que a campanha é decepcionante.





– Falaram que subiríamos com um pé nas costas, mas não é fácil. É todo mundo contra nós. Precisamos ter a cabeça no lugar. Está na hora de tomar conta do campeonato. Já passou da hora. Sabemos da responsabilidade. Lutaremos com todas as armas – disse Danilo Fernandes.





A situação fica ainda mais constrangedora quando se compara a realidade do Inter e seus concorrentes na Série B. A folha salarial colorada gira em torno de R$ 8 milhões. Para dar mais conforto e evitar as reclamações de viagens, a direção ainda disponibiliza voos fretados ao comandados de Guto Ferreira e hospedagem nos melhores hotéis.





Mas até agora nada disso parece ter surtido efeito. A classificação mostra a dificuldade em manter regularidade – problema que vem desde o início do ano. Após 14 partidas, o Colorado soma apenas cinco vitórias. E, em apenas uma oportunidade, acumulou dois triunfos consecutivos (2 a 1 sobre o Figueirense e 4 a 2 no Náutico). O vice de futebol Roberto Melo deixa claro o descontentamento com a escassez de resultados positivos:





– Claro que é pouco. É evidente. Estaria louco se dissesse que não é pouco. Quem subir será quem apresentar regularidade. Não conseguimos mantê-la. Nossa campanha fora é bem melhor que em casa.





À espera da evolução, o Inter procura respostas para, enfim, tentar deslanchar na Série B. O domingo de folga servirá para reflexão. Na segunda-feira, o grupo se reapresenta e realiza o único treinamento antes do duelo com o Luverdense. O compromisso, válido pela 15ª rodada da Série B, será disputado às 21h30 de terça, no Beira-Rio.





