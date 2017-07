"O golpe no Rio foi um mal necessário para natação", diz Fratus após prata no Mundial

Na Olimpíada do Rio, há um ano, foram disputadas 32 provas na natação em piscina. Quase cem medalhas em jogo, e o Brasil, dono da casa, saiu de mãos vazias. Uma decepção para atletas e torcedores, que esperavam ver ao menos uma bandeira verde-amarela no pódio olímpico. Após a conquista da prata neste domingo no revezamento 4x100m livre do Mundial, Bruno Fratus, que talvez fosse a grande chance de medalha do país e ficou em sexto lugar na Olimpíada nos 50m livre, disse que o resultado ruim de toda seleção foi "um mal necessário":





"Ano passado, a gente tomou uma porrada e ninguém saiu feliz da Olimpíada. Quem tem o juízo certo saiu se perguntando o que poderia ser feito de melhor, inclusive eu. O golpe que a gente tomou ano passado foi um mal necessário"





Bruno comemorou a medalha de prata do 4x100m do Mundial de Budapeste com um sorriso no rosto, mas com algum tom de desabafo. E demonstrava uma satisfação ainda melhor em perceber que a seleção, com 16 atletas na Hungria, está trabalhando em conjunto:





-Finalmente estamos trabalhando como um time, todo mundo unido. Hoje todo mundo ajudou, ou oferecendo alguma coisa, ou passando aquele olhar de confiança, ou gritando na torcida - disse, se referindo aos nadadores que estavam na arena.





Até mesmo na zona de imprensa, assim que o Brasil bateu com a medalha de prata, alguns nadadores que estavam ali por perto após terem nadado a prova, gritaram e pularam, comemorando o resultado.





Fratus ainda lembrou que, na Olimpíada do Rio, não conseguiu a vaga para o revezamento. O time foi formado por Gabriel e Marcelo, que também participaram da prata neste domingo, João de Lucca e Nicolas Oliveira, além de Matheus Santana, que disputou só a eliminatória:





- Passou a Olimpíada e eu pensei o que eu posso fazer para estar de volta a essa prova de revezamento? Nem que eu fosse reserva, eu deveria estar ajudando. Não ter classificado para esse time na Olimpíada foi um golpe duro para mim. Feliz de cumprir o trabalho que é nossa responsabilidade aqui, que é colocar nosso revezamento entre os melhores - disse.





Nesta segunda-feira, o Brasil conquistou sua segunda medalha na natação, a prata de Nicholas Santos nos 50m borbleta. Com os três pódios de Ana Marcela Cunha na maratona aquática (ouro nos 25km e bronze nos 5km e 10km), o país soma cinco medalhas em Budapeste.





A natação no Mundial de esportes aquáticos segue nesta terça-feira. Às 4h30 (de Brasília), com as provas eliminatórias. Às 12h30, semifinais e finais. Fratus volta para a água apenas na quinta-feira, nos 50m livre. Confira aqui a programação completa. O SporTV acompanha tudo ao vivo, e o SporTV.com segue em tempo real com vídeos.





Natação: programação de terça





4h30: Eliminatórias (SporTV 2)

800m livre masculino

200m livre feminino - Manuella Lyrio

50m peito masculino - João Gomes e Felipe Lima

200m borboleta masculino - Leonardo de Deus

12h30 - Finais (SporTV 2)

Final 200m livre masculino

Semifinal 200m livre feminino

Final 1500m feminino

Final 100m costas feminino

Final 100m costas masculino - Guilherme Guido

Semifinal 50m peito masculino

Final 100m peito feminino

Semifinal 200m borboleta masculino





