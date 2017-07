O Tour de France ao alcance dos dedos

Já é possível ter todos os dados do Tour de France, que inicia no próximo 1 de julho, na palma da mão e em tempo real. Uma parceria da CA Technologies, empresa de software presente há mais de 36 anos no Brasil, com a Eurosport, maior rede de televisão esportiva da Europa e referência na transmissão de eventos de ciclismo, resultou na criação de um aplicativo que transforma a experiência do espectador na principal prova de ciclismo mundial. Utilizando as ferramentas CA API Management e CA App Experience Analytics, o app mostra um mapa interativo com dados dos esportistas durante as três semanas de percurso.





O aplicativo já foi testado com sucesso no Giro d’ Itália e incluirá, além do Tour, dados sobre a Vuelta a España, em agosto. Está disponível para Apple, Android e Windows e é gratuito.





Uma parceria que melhora a experiência do usuário





As novas funcionalidades baseadas nas tecnologias da CA Technologies se somam ao aplicativo e produtos online já existentes da Eurosport, permitindo que os telespectadores acompanhem os ciclistas em cada momento da competição, gerando dados específicos sobre cada um deles, como localização, altitude, velocidade, potência, batimentos cardíacos e muito mais. Tais informações são exibidas em formato de gráficos ao longo da transmissão da prova, que no Brasil será feita pela ESPN, e servem de base para análises profundas de cada etapa das competições. O aplicativo funciona com normalidade no Brasil e em todos os países da América Latina, possibilitando o acompanhamento de todas as etapas em tempo real.





O CA API Management permite que dados e o monitoramento em tempo real das métricas dos ciclistas sejam integrados ao mapa interativo, enquanto o CA App Experience Analytics fornecerá ao canal insights atualizados sobre a experiência dos usuários, para que seja possível melhorar o design do app, otimizando seu desempenho, estabilidade, navegação e fluxo.





“Estamos dando um passo a mais rumo à transformação digital e a CA Technologies permite que deixemos os fãs de ciclismo ainda mais próximos do pelotão. O app permite que os telespectadores se coloquem no meio da ação, podendo ter um melhor senso da corrida, dos ciclistas e das histórias na estrada enquanto acontecem”, conta Peter Hutton, CEO da Eurosport.





"A CA Technologies está orgulhosa da parceria com a Eurosport e por terem escolhido nossas soluções para criar uma experiência de usuário sem precedentes. Embora a televisão continue sendo o meio mais popular de assistir a grandes eventos esportivos, as experiências na segunda tela ativadas por aplicativos têm se tornado cada vez mais importantes para os espectadores“, acrescenta Lauren Flaherty, responsável pelo marketing da CA Technologies.





Segundo Flaherty, “o uso de soluções da CA Technologies melhorará a capacidade de integração de dados da Eurosport ao mesmo tempo que provê uma experiência imersiva e interativa para os fãs que realmente diferencia a cobertura esportiva do canal".





A emissora também produzirá conteúdo digital exclusivo, que incluirá prévias e reviews do traçado, análise de momentos-chave da competição com imagens em câmera lenta, zoom e uma séries de vídeos chamada ‘Sport Explainers’, que se aprofunda em detalhes técnicos das provas e que estarão disponíveis no app.





Em 2017, o calendário de cobertura de eventos de ciclismo da Eurosport abrange os três Grand Tours, e mais 25 eventos da UCI World Tour, incluindo Os Cinco Monumentos. No total, a emissora transmitirá mais de 200 dias de ciclismo ao vivo e 2.300 horas de cobertura este ano.





Para obter a melhor experiência em todas as fases dos Grand Tours este ano, faça o download do aplicativo Eurosport, disponível para os dispositivos Apple, Android e Windows.