Palmeiras sofre gol nos acréscimos e perde para o Barcelona em Guayaquil

Com um gol do centroavante Jonatan Álvez aos 46 minutos do segundo tempo, o Palmeiras começou com derrota o mata-mata da Taça Libertadores. Depois de segurar a partida sem grandes sustos, o Verdão vacilou na marcação no fim e perdeu por 1 a 0 para o Barcelona, nesta quarta-feira, em Guayaquil, pelas oitavas de final do torneio sul-americano.





Para avançar às quartas, o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença, dia 9 de agosto, na arena, em São Paulo. Caso devolva o placar do primeiro jogo, a decisão será nas cobranças de pênaltis. Os equatorianos se classificam com um empate. Quem passar pega o vencedor de Atlético-PR e Santos.





Mesmo fora de casa, o Palmeiras foi melhor no começo. Willian, logo no primeiro minuto, quase marcou em saída errada do goleiro Banguera. O Bigode, aliás, teve a grande chance da etapa inicial, aos 20 minutos. Ele recebeu passe de Dudu na área e bateu cruzado, mas o goleiro equatoriano desviou com um leve toque. O Barcelona nada criou para assustar Fernando Prass e só chegou em cobranças de escanteios.





O segundo tempo foi mais complicado para o Palmeiras. A equipe de Cuca não conseguiu segurar a bola no ataque e assim permitiu que o Barcelona atacasse mais vezes. Nem mesmo as trocas feitas pelo treinador modificaram o comportamento da equipe. Os equatorianos reclamaram de um toque no braço de Mina na área, ignorado pelo árbitro. Quando o jogo caminhava para o fim, Álvez chutou de fora da área, a bola desviou em Thiago Santos e entrou no canto esquerdo de Prass. Um castigo!





O Palmeiras foi a campo sem um de seus principais jogadores na temporada. O meia Alejandro Guerra decidiu voltar ao Brasil ao ser informado sobre um acidente doméstico com seu filho de três anos. O garoto está internado em um hospital de São Paulo, mas nenhum boletim médico foi divulgado até o momento a pedido da família. Em nota divulgada à tarde, o Verdão revelou que o estado de saúde dele é estável.





Globo Esporte