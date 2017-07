Palmeiras vence com facilidade em casa, sobe na tabela e afunda Avaí

(Foto: Marcos Ribolli)









Dudu e Deyverson asseguraram a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Avaí, neste sábado, em sua arena, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo aumenta para quatro o número de jogos seguidos do Verdão sem perder na competição e ajuda a amenizar as críticas após a eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil. O time catarinense, por outro lado, continua em situação delicada.





A vitória faz o Palmeiras subir uma colocação. Com 29 pontos, o Verdão aparece em quarto lugar na tabela, mas pode perder posição caso o Flamengo vença o Corinthians neste domingo. O Avaí, que voltou a perder depois de vitória sobre o Cruzeiro, cai para 18º, com 17 pontos, e vai amargar mais uma rodada na zona de rebaixamento.





O Palmeiras não deu chances ao Avaí no primeiro tempo. Cuca lançou a equipe ao ataque desde os minutos iniciais e conseguiu a vantagem logo aos dez minutos. Dudu chutou bonito da entrada da área e acertou o canto esquerdo de Douglas. Muito superior tecnicamente, o Verdão permaneceu em cima e ampliou aos 34. Deyverson, em seu segundo jogo pelo clube, recebeu de Raphael Veiga, que entrara na vaga do lesionado Guerra, e aumentou. Os catarinenses ainda perderam Juan, expulso por reclamação.





Mesmo com um jogador a menos, o Avaí levou perigo com dois chutes de Joel. Um foi por cima do gol e o outro parou em boa defesa de Jailson. Apesar disso, o controle da partida continuou nas mãos do Palmeiras, que teve chances de ampliar o marcador , mas não conseguiu. Com o passar do tempo, o Verdão apenas administrou a vantagem construída na etapa inicial. E o Avaí, sem poder de reação, voltou a perder no nacional.





Globo Esporte