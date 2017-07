Paulo Roberto completa 90 jogos no São Bento com 55% de aproveitamento

A história de Paulo Roberto Santos no comando técnico do São Bento é vasta. Desde 2014, entre idas e vindas, o treinador soma 90 partidas à frente do time de Sorocaba, somando no período 55% de aproveitamento dos pontos disputados.

Nos anos de 2014 e 2015, Paulo Roberto comandou o São Bento apenas no primeiro semestre. No primeiro ano, levou o time à elite do futebol paulista, com campanha de 11 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, somando 64,9% de aproveitamento. No ano seguinte, no retorno à primeira divisão de São Paulo, o técnico obteve quatro vitórias, nove empates e duas derrotas, com 46,6% de aproveitamento.





A partir da temporada 2016 o treinador passou a ficar no clube durante todo ano. Na disputa do Paulistão, a quinta melhor campanha. Na sequência da temporada, acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O balanço final da temporada foi 16 vitórias, nove empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 63,3%.





Na atual temporada, o técnico vem tendo o pior desempenho desde que chegou ao clube, mas tem conquistado os objetivos traçados. Manteve o time na elite do Paulistão e está dentro da zona de classificação à segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. São 26 jogos ao todo, com oito vitórias, 10 empates e oito derrotas.





Se avançar à próxima fase, o jogo que pode colocar o São Bento na Série B do Campeonato Brasileiro será o de número 100 do treinador no comando da equipe de Sorocaba. A marca centenária pode ser comemorada com a maior conquista da história do clube, fundado em 1913.





Na soma dos 90 jogos de Paulo Roberto Santos no comando do São Bento, o treinador soma 39 vitórias, 32 empates e 19 derrotas. O aproveitamento no período é de 55% dos pontos disputados.





Com 16 pontos e na vice-liderança do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bento volta a jogar no próximo sábado, às 15h30, contra o Tombense, fora de casa.





