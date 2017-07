Pliskova bate Wozniacki, conquista WTA de Eastbourne e se aproxima do número 1

A tcheca Karolina Pliskova conquistou o título do WTA de Eastbourne com vitória sobre a dinamarquesa Caroline Wozniacki, por duplo 6/4 em 1h21 de partida na manhã deste sábado.





Na final, tenista tcheca conseguiu sacar bem e não entrou em ralis contra a experiente adversária. O poderoso saque fez a diferença e Pliskova conseguiu aproveitar seu melhor golpe para vencer o jogo no detalhe. Foi o nono título da carreira da número 3 do mundo, somando-se a Brisbane e Doha em 2017.





Atual número 3 do mundo, Pliskova se aproximou do topo do ranking mundial com o título. Nesta segunda, ela aparecerá com 6855 pontos no ranking da WTA, apenas 180 atrás da número 1 do mundo, Angelique Kerber.





Como defende o vice-campeonato em Londres, a alemã tem de repetir a final para tentar permanecer no topo. A situação é parecida para a romena Simona Halep, número 2 do mundo, que precisa chegar na semifinal para sonhar com o topo do ranking mundial.





Em cinco participações no Grand Slam britânico, Pliskova não passou sequer da segunda rodada. Nos últimos três Grand Slams, no entanto, ela conseguiu deixar para trás o desempenho ruim em torneios grandes. Fez final no US Open, semifinal em Roland Garros e quartas de final no Aberto da Austrália.





A estreia de Karolina Pliskova em Wimbledon será contra a russa Evgeniya Rodina, 83ª, na terça-feira. Ela pode reencontrar Wozniacki num eventual duelo de quartas de final.





Globo Esporte