Primeira fase da Liga Paulista chega ao fim; veja confrontos das quartas de final

(Foto: Danilo Camargo/ Magnus Futsal)

Cinco jogos nessa terça-feira, 25, encerraram a primeira fase da Liga Paulista de Futsal. Antes dessa rodada final, ainda restavam duas vagas a serem preenchidas, que ficaram com Barueri e Paraíso, que venceram seus jogos. O Barueri venceu a AABB por 4 a 2, enquanto o Paraíso goleou o Indaiatuba por 6 a 1. Outras partidas dessa noite: Sorocaba 4 x 2 Mogi das Cruzes, Taubaté 1 x 4 Pulo do Gato e Yoka 4 x 1 Hortolândia.





Assim, os duelos das quartas de final foram definidos, com a tabela sendo divulgada até esta sexta-feira, 28. No grupo A, Sorocaba, AABB, Barueri e Paraíso se classificaram para a próxima fase do torneio estadual. Já na chave oposta, Corinthians, Taubaté, Pulo do Gato e Dracena carimbaram suas vagas.





Veja os duelos das quartas de final





Sorocaba x Dracena

AABB x Pulo do Gato

Intelli x Corinthians

Taubaté x Barueri





Primeira fase





Sorocaba, time do craque Falcão, terminou essa fase inicial na liderança do grupo A. Em 12 jogos disputados, foram 11 vitórias e apenas uma derrota, para a AABB por 4 a 2. Ao todo, somou 33 pontos e encerrou a primeira fase com o status de melhor time do campeonato.





Aliás, o time da Capital Paulista ficou em segundo, com 20 pontos, sendo seis vitórias, dois empates e quatro derrotas. Barueri encerrou em terceiro, com 17 pontos: foram cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas. Fechando o G-4 do grupo A, aparece o Paraíso, ex-Orlândia, que somou 15 pontos: cinco vitórias e sete derrotas.





No grupo B, a liderança foi decidida apenas na última rodada, uma vez que o Taubaté poderia roubar o posto do Corinthians, atual bicampeão da competição estadual. Mas os taubateanos perderam para o Pulo do Gato e desperdiçaram a chance de ficar em primeiro. Em 14 jogos, o Timão somou nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota - justamente para o Taubaté, que fechou a primeira fase com 30 pontos: 10 vitórias e quatro derrotas. Pulo do Gato ficou em terceiro, com 27 pontos, tendo oito vitórias, três empates e três revés. Dracena fechou o bloco dos classificados: 24 pontos - sete vitórias, três empates e quatro derrotas.





Globo Esporte