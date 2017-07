Punições alteram resultado da Corrida do Milhão pela Stock Car

(Foto: Fernanda Freixosa/Vicar)

Poucas horas após o fim da Corrida do Milhão, em Curitiba (PR), os comissários desportivos da Confederação Brasileira de Automobilismo aplicaram punições a três pilotos da Stock Car. Gabriel Casagrande, Rafael Suzuki e Antonio Pizzonia foram penalizados por atitude antidesportiva, ou seja, punidos por terem prejudicado os rivais durante a corrida com toque, batida ou fechada. As punições alteraram o resultado da corrida e também da classificação do campeonato.





Pizzonia terminou em 17º, porém, foi desclassificado em agora ocupa o 31º. Casagrande saiu da quarta para a nona posição, e Suzuki se manteve em 25º. Diego Nunes, por sua vez, reclamou do toque de Allam Khodair, mas não houve punição ao adversário.





- O Allam Khodair me acertou na segunda volta quebrou meu carro e eu só levei até o final da prova, faltou ainda combustível e parei na linha de chegada. Depois que sofri o toque, fui jogado para longe, o carro já não era o mesmo, a performance não estava muito boa, danificou roda, capô e atrapalhou toda a corrida. Era para ter terminado em sétimo se não fosse o combustível também, isso porque alguns adversários sofreram com pane seca, mas foi o que deu para fazer, vamos trabalhar para a próxima - lamentou Nunes em relação a Khodair.





O pole position Daniel Serra dominou a corrida única neste domingo e conquistou pela primeira vez a Corrida do Milhão. O piloto se defendeu dos ataques de Thiago Camilo, um dos 10 a abandonar a prova nas últimas voltas devido a pane seca, para completar o percurso de forma irretocável. Com os 30 pontos pela vitória, o novo milionário se isolou na liderança da temporada, com 142 pontos, 16 na frente de Camilo (126). Max Wilson vem logo atrás, com 123, seguido por Rubens Barrichello (120). O ex-piloto da Fórmula 1 saiu da 18ª posição no grid para o quinto lugar, mas acabou subindo para quarto com a punição de Casagrande e segue vivo na briga pelo título desta temporada.





A próxima parada da Stock Car será a etapa de Curvelo, em Minas Gerais, no dia 23 de julho.





Confira o resultado final da corrida:





1. 29 Daniel Serra – 29 voltas em 42min02s032

2. 80 Marcos Gomes - a 2s696

3. 0 Cacá Bueno - a 16s086

4. 111 Rubens Barrichello - a 18s576

5. 4 Julio Campos - a 23s144

6. 65 Max Wilson - a 23s545

7. 30 Cesar Ramos - a 34s041

8. 46 Vitor Genz - a 36s378

9. 83 Gabriel Casagrande - a 37s981*

10. 117 Guilherme Salas - a 39s778

11. 44 Betinho Valério - a 40s425

12. 77 Valdeno Brito - a 43s616

13. 31 Marcio Campos - a 44s106

14. 70 Diego Nunes - a 50s729

15. 188 Beto Monteiro - a 52s438

16. 3 Bia Figueiredo - a 1min13s217

17. 90 Ricardo Mauricio - a 1 volta

18. 18 Allam Khodair - a 1 volta

19. 40 Felipe Fraga - a 1 volta

20. 51 Átila Abreu - a 1 volta

21. 28 Galid Osman - a 1 volta

22. 10 Ricardo Zonta - a 1 volta

23. 21 Thiago Camilo - a 2 voltas

24. 9 Guga Lima - a 2 voltas

25. 8 Rafael Suzuki - a 2 voltas*

26. 12 Lucas Foresti - a 3 voltas





Não completaram 75% da prova:

110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Sports)

25 Tuka Rocha (RCM Motorsport)

73 Sergio Jimenez (Bardahl Hot Car)

5 Denis Navarro (Cimed Racing Team)

Desclassificado:

1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) **





* Punidos com o acréscimo de 20 segundos ao tempo final de prova por atitude antidesportiva

** Desclassificado por atitude antidesportiva





Classificação do campeonato:





29 Daniel Serra - 142

21 Thiago Camilo - 126

65 Max Wilson - 123

111 Rubens Barrichello - 120

51 Átila Abreu - 111

80 Marcos Gomes - 101

90 Ricardo Mauricio - 98

0 Cacá Bueno - 93

88 Felipe Fraga - 79

77 Valdeno Brito - 59

4 Julio Campos - 54

46 Vitor Genz - 53

25 Tuka Rocha - 53

10 Ricardo Zonta - 48

30 Cesar Ramos – 43

70 Diego Nunes - 43

117 Guilherme Salas - 42

18 Allam Khodair - 37

8 Rafael Suzuki - 37

28 Galid Osman - 36

83 Gabriel Casagrande - 35

12 Lucas Foresti - 34

110 Felipe Lapenna - 30

1 Antonio Pizzonia - 28

5 Denis Navarro - 24

3 Bia Figueiredo - 22

31 Marcio Campos - 21

44 Betinho Valério - 18

73 Sergio Jimenez - 14

9 Guga Lima - 14

188 Beto Monteiro - 9





Globo Esporte