Quatro cidades iniciam corrida para sediar final da Libertadores em 2018

Mesmo sem o aval da Conmebol, quatro cidades já se mostram interessadas em sediar a final da Taça Libertadores de 2018, que deve acontecer em jogo único e em campo neutro a partir da próxima temporada. Rio de Janeiro, Miami, São Paulo e Lima se candidataram à sede da decisão no ano que vem.





Por enquanto, a final única ainda não foi aprovada pela entidade, mas já é especulada nos bastidores futebolísticos. Quando o presidente Alejandro Domínguez lançou a ideia em junho, Rio de Janeiro e Lima já apresentaram a candidatura, mas agora contam com São Paulo e Miami como concorrentes.





De acordo com as informações da Conmebol, as mudanças devem ser anunciadas até o fim do ano.