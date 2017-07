Ribeirão Preto estreia contra Sesi no Campeonato Paulista de Vôlei, em agosto

A equipe de vôlei de Ribeirão Preto fará sua estreia no Campeonato Paulista contra o Sesi-SP, do ponteiro Lipe, um dos idealizadores do time do interior do estado, que ainda cumpre o contrato com o clube da capital, e só deve chegar a Ribeirão em 2018. A partida será no dia 8 de agosto, às 19h, na Vila Leopoldina, em São Paulo.





O time de Ribeirão continua em formação para o estadual e busca jogadores para fechar o elenco inicial. Uma peneira realizada em julho selecionou alguns atletas para compor o elenco.





A estreia na Cava do Bosque será contra o Taubaté, no dia 12 de agosto, às 16h. O adversário é o atual campeão estadual. A primeira fase será disputada em turno único e o primeiro colocado avança a semifinal, enquanto os outros seis melhores disputarão as quartas de final. A grande decisão deve ocorrer em 8 de outubro.





Confira a agenda completa do Vôlei Ribeirão:





8/8 – Sesi (fora de casa), 19h

12/8 – Taubaté (Cava), 16h

23/8 – Itapetininga (fora de casa), 20h

26/8 – Santo André (Cava), 16h

30/8 – São José dos Campos (fora de casa), 20h

5/9 – Corinthians/Guarulhos (Cava), 20h

13/9 – Atibaia (fora de casa), 20h

15/9 – Campinas (Cava), 16h