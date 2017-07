Sampdoria insiste por Luan e faz nova proposta ao Grêmio

(Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

A Sampdoria até teve sua primeira investida rechaçada pelo Grêmio, mas mantém o encanto pelas atuações recentes e o desejo de contratar Luan. Após ter uma oferta inicial rechaçada, o clube italiano enviou ao Tricolor, por e-mail, uma nova proposta pelo atleta, com um valor, claro, bem acima do anterior, e aguarda uma resposta.





A informação foi confirmada ao GloboEsporte.com pelo empresário do atleta, Jair Peixoto, que evitou revelar valores da oferta, enviada diretamente ao Grêmio. Após a vitória do Grêmio por 3 a 2 sobre o Atlético-PR, na quinta-feira, no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, o presidente Romildo Bolzan afirmou que as poucas ofertas que chegaram foram rejeitadas. A diretoria gremista costuma responder às consultas com os valores desejados, além de uma intenção de manter seus atletas ao menos até o final do ano.





– Propostas foram muito poucas e rejeitadas. Quem nos sonda diz que vamos fixar um preço, mas também a possibilidade dos jogadores ficarem até o final do ano. Hoje não tivemos Barrios, Douglas, Bolaños, Arroyo. Tem muitas coisas para acontecer neste grupo. O que surge são muitas sondagens e as vezes os empresários nada têm – afirmou o mandatário.





O primeiro documento apresentado chegou ao Grêmio por um intermediário e não pelo empresário Jair Peixoto, que representa o jogador. Os valores, conforme apurou o GloboEsporte.com, estavam abaixo dos 15 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões, na cotação atual). Bem aquém do esperado pelo Grêmio, que pretende lucrar 25 milhões de euros com o atacante, embora tenha direito a apenas 70% dos direitos econômicos.





As pretensões gremistas têm a ver com o destaque de Luan, referência técnica absoluta da equipe de Renato Gaúcho e um dos principais atletas em atividade no país desde o ano passado, quando ainda conquistou o ouro olímpico. O protagonismo faz o assédio do exterior ser crescente, com Liverpool e Inter de Milão como outros interessados, além do Sampdoria.





Em entrevista recente, o presidente Romildo Bolzan "previu" uma convocação de Luan para defender a Seleção de Tite, seguida de uma valorização do atleta no mercado europeu. Em paralelo às movimentações no mercado, o Grêmio trabalha em outra frente para tentar renovar o contrato com Luan, com uma negociação que tem no valor pedido pelo Tricolor seu principal entrave.





Há um consenso interno de que Luan valha, pelo menos, 25 milhões de euros (cerca de R$ 91,25 milhões). E é justamente na pedida que reside o imbróglio da negociação da renovação do contrato, que expira em setembro de 2018. O representante, Jair Peixoto, negocia com o clube para que o novo vínculo estabeleça multa de 20 milhões de euros (R$ 73 milhões).





O Tricolor não esconde a necessidade de negociar um jogador na janela de transferências para completar o orçamento com R$ 60 milhões. Luan é o ficha um, mas há outros, como Pedro Rocha e Arthur, assediados constantemente. O cenário ideal colocado pelo clube gaúcho é acertar a negociação neste momento, mas apenas liberar o atleta em dezembro, ao término da temporada.