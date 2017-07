Santos supera Jandrei e vence a Chapecoense na Vila Belmiro

Jandrei segurou uma, duas, três, quatro... O goleiro da Chapecoense só não conseguiu evitar que a finalização de Vecchio, aos 15 minutos do segundo tempo, entrasse. Foi o primeiro gol do meia argentino pelo Santos, o que garantiu a vitória da equipe na Vila Belmiro nesta quarta-feira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Depois de um primeiro tempo ruim, os alvinegros melhoraram na etapa final e conseguiram quebrar a defesa dos visitantes – mesmo com todo o esforço de Jandrei. A Chape, que apostou nos contra-ataques, teve chances, mas também encontrou um goleiro em noite segura – mais uma. Vanderlei, observado por Taffarel, auxiliar de Tite, que estava no estádio, segurou o ataque catarinense.





Com a vitória, o Santos se mantém na terceira posição, na caça ao Grêmio. Os paulistas têm 27 pontos, quatro a menos do que os gaúchos, vice-líderes. A Chapecoense continua com 18 pontos e pode perder a 13ª posição até o fim da rodada.





O Peixe volta a campo no próximo domingo, pela 16ª rodada do Brasileirão. Enfrenta o Bahia, às 11h, no Pacaembu. A Chape joga na véspera, às 16h, contra o Vitória, no Barradão.





O jogo começou com um susto na torcida do Santos: logo no primeiro minuto, a Chapecoense foi ao ataque e obrigou Vanderlei a fazer uma grande defesa em finalização de Lucas Mineiro. Em seguida, Diego Renan pegou rebote de um escanteio e bateu de fora da área, outra bola que o goleiro santista precisou se esticar para salvar. O restante do primeiro tempo, porém, foi morno. Os visitantes se defenderam bem, dando poucos espaços ao Santos, e se arriscaram em contra-ataques. Com poucas chances, o placar não foi alterado.





O segundo começou com uma bola na trave do Santos, em chute de Seijas. Depois, os donos da casa martelaram a defesa da Chape, mas esbarraram em Jandrei, que evitou o gol em quatro oportunidades – numa delas, Lucas Lima roubou a bola no meio de campo de Moisés Ribeiro, último defensor, mas o goleiro fez ótima defesa. Após o gol de Vecchio, Vanderlei voltou a trabalhar aos 39 minutos, quando Túlio de Melo soltou a bomba de fora da área. A Chape não assustou mais, o e Santos segurou a vitória.





Globo Esporte