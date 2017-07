São Januário é interditado após confusão em clássicos e clubes podem ser punidos

(Foto: André Durão)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) publicaram nesta segunda-feira (10) notas oficiais proibindo a entrada de torcedores no estádio de São Januário, e em seguida a interdição do local, após as confusões no clássico entre Vasco e Flamengo no sábado (8), onde um torcedor foi morto.





Primeiro, a CBF divulgou em seu site proibindo a entrada de torcedores “até que se verifique a decisão da Justiça Desportiva”. Além disso, o Vasco pode ser multado em R$ 350 mil e 25 jogos de perda de mando de campo.





Em seguida, o STJD publicou nota oficial interditando São Januário após acatar a denúncia da Procuradoria da Justiça Desportiva. A decisão explica que o estádio só será liberado após a "vistoria da CBF com laudos obrigatórios para o funcionamento do estádio e segurança dos torcedores e público em geral".





O julgamento ainda não foi marcado, mas o Vasco irá responder pelas cenas e desordem “de elevada gravidade”, arremessos de objetos e bombas e tentativa de invasão de campo, que podem gerar multa de até R$ 100 mil e perda de até dez mandos de campo por cada ato.





O Flamengo também poderá ser punido. O árbitro Anderson Daronco informou na súmula da partida que um torcedor visitante arremessou uma latinha em campo. O Rubro-Negro foi denunciado no artigo 213, inciso III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.





No caso da morte do torcedor, o caso deve ser investigado pela Polícia, já que o caso ocorreu fora do estádio de São Januário. Mesmo assim, a Procuradoria trabalha com a hipótese de que o ocorrido de sábado pode influenciar na decisão dos procuradores perante os dois clubes.





Segundo plano





Nos bastidores do Cruz-Maltino, o clima ainda é de preocupação com o ocorrido no clássico. A alternativa para o mando de jogos seria Volta Redonda, mas ainda não há confirmação sobre o assunto e nenhuma explicação pública. O próximo jogo em casa do Vasco é domingo, contra o Santos.