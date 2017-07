São Paulo anuncia Dorival Júnior como novo técnico; acordo vai até fim de 2018

São Paulo e Dorival Júnior chegaram a um acerto no fim da tarde desta quarta-feira. O técnico será o substituto de Rogério Ceni, demitido na segunda-feira. Ele foi anunciado pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, em uma rede social. O treinador, ex-Santos, terá a missão de evitar o primeiro rebaixamento da história do clube. Passadas 11 rodadas, o Tricolor abre o Z-4, com 11 pontos.





Por conta de problemas familiares, Dorival só será apresentado na segunda-feira. Com isso, o time será dirigido pelo auxiliar Pintado no clássico contra o Santos, domingo, às 19h, na Vila Belmiro.





O contrato terá validade até o fim de 2018. Dorival traz três pessoas para a comissão técnica do São Paulo: seu filho Lucas Silvestre, que atua como auxiliar-técnico, Celso Resende, preparador físico, e o analista de desempenho Leonardo Porto.





Dorival Júnior será o 13º treinador que trabalhará no Tricolor após a conquista do tri brasileiro. De todos que passaram, o único que conseguiu conquistar algum título foi Ney Franco, na Copa Sul-Americana de 2012. O que mais ficou no cargo foi Muricy Ramalho, que trabalhou por um ano e sete meses entre setembro de 2013 e abril de 2015.





Dorival deixou o comando santista em 4 de junho, após derrota para o Corinthians. Ele estava no clube desde julho de 2015 – quando iniciou a campanha que evitou a queda da equipe da Vila à Série B. Naquele ano, ele assumiu o time em 17º. Terminou em sétimo.





No ano anterior, o treinador viveu situação parecida em outro rival do São Paulo – o Palmeiras. Iniciou seu trabalho em setembro, com o time em 16º, e se salvou do rebaixamento na última rodada – mantendo o 16º posto.





Dorival ganhou projeção em 2003, no Figueirense, e então passou a circular por equipes médias do futebol brasileiro. Em 2007, teve a primeira grande chance em um dos chamados 12 grandes: o Cruzeiro.





Mas foi com o Santos, em 2010, que ele mudou de patamar. Depois de vencer a Série B com o Vasco, ganhou o Paulista e a Copa do Brasil comandando Neymar e Ganso. Ele repetiria o título paulista com o Peixe em 2016. Também tem títulos estaduais com Figueirense (2004), Sport (2006), Coritiba (2008) e Inter (2012). No clube gaúcho, venceu ainda a Recopa Sul-Americana (2011).





No ano passado, com Dorival, o Santos conquistou o título paulista e acabou o Campeonato Brasileiro de pontos corridos na segunda colocação.





