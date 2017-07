Sport ganha do Coxa no Couto Pereira e entra no G-6 do Brasileirão

(Foto: Futura Press)









O Sport vive seu melhor momento na Série A. Diante do Coritiba, no Couto Pereira, o time de Vanderlei Luxemburgo surpreendeu, jogou bem, venceu por 3 a 0 e entrou no G-6 da competição. Os gols foram marcados por Mena, no primeiro tempo, Rogério, aos 40 do segundo. Nos últimos minutos, Walisson Maia fez contra o terceiro do Leão.





Com a derrota, o Coritiba cai para a 12ª posição, ainda com 16 pontos em 12 partidas. O Leão sobe para a sexta (o grupo que vai para a Libertadores) e está com 18 pontos. Na próxima quinta-feira, recebe a Chapecoense. O Coxa joga também na quinta, contra o Avaí.





Em casa, o Coritiba foi para cima. Mas o Sport, mesmo fora, também. Desde o início, o Leão era mais perigoso. Tanto que Wilson fez três defesas difíceis quase em sequência. O Coxa também assustou algumas vezes, mas o time pernambucano era mais perigoso. Tanto que abriu o placar, com Mena, e levou a vantagem para os vestiário no intervalo.





Com a vantagem no placar, o Sport adotou postura diferente no segundo tempo. Recuou e esperou matar no contra-ataque. Em alguns momentos, sofreu - já que o Coritiba avançou e sufocou durante boa parte dos 45 minutos finais. Mas, com Magrão e os zagueiros bem, o time conseguiu se segurar. No final, no contra-golpe, matou o jogo: com Rogério e Walisson Maia, contra.





O Sport está em ótima fase na Série A. São quatro jogos sem perder (um empate e três vitórias). Pegou o elevador na tabela.





Wilson de um lado, Magrão de outro. Os goleiros de Coritiba e Sport fizeram grandes defesas durante a partida. Destaque para as defesas do goleiro do Sport na finalização de Kleber e no chute de fora da área de Galdezani, que foi desviado. Wilson não ficou atrás impedindo a cabeçada à queima roupa com as pontas dos dedos. Ele ainda tirou o rebote.





Após um bom início de Brasileirão, o Coxa atravessa mau momento agora. São três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos. Saiu das proximidades do G-6 e, agora, está na segunda página da tabela.





Até pelos últimos resultados, o técnico Pachequinho virou alvo da torcida do Coritiba. Ao fim do jogo, boa parte dos torcedores criticou e pediu a saída do treinador.





Rogério entrou no segundo tempo e, se não marcasse, completaria marca negativa: seriam 20 jogos sem balançar as redes. Mas o atacante conseguiu espantar a zica, fez o segundo do Sport e deu tranquilidade ao Leão.





O meia Diego Souza, para não completar sete jogos e inviabilizar totalmente uma possível ida ao Palmeiras, não jogou. Mas não fez falta na partida desta quinta-feira. Sem seu principal jogador, o Leão jogou bem e venceu.





No final do jogo, o lateral William Mateus fez feio. Após lance individual do atacante do Sport, o jogador do Coxa deu um pontapé por trás. Foi expulso direto.





