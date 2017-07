Sucesso em 18 países, Corrida Insana vai invadir o Brasil

Presente em 18 países e com participação de 13 milhões de pessoas no ano passado, a Corrida Insana chega ao Brasil em 2017. Como o próprio nome indica, a atividade promete ser uma loucura. E repleta de atrações. Serão 10 obstáculos infláveis gigantes espalhados por um circuito de 5 quilômetros, em um desafio que vai além de superar alguns escorregadores e pula-pulas. Mas não se engane. Apesar do formato de competição, o evento é destinado à família, do neto ao avô, com um único objetivo: diversão.





É o que explica Fábio Avelar, diretor técnico do Circuito Brasil de Corrida Insana. “O maior atrativo da Corrida Insana é, sem dúvida, a diversão. Trata-se de um evento de entretenimento, voltado para crianças e adultos, utilizando a corrida de rua como plataforma. Nossa fórmula é Corrida + diversão + família”, afirma o empresário, que confirma 18 etapas no segundo semestre deste ano, com previsão de reunir 50 mil pessoas. A primeira será dia 19 de agosto em Goiânia. O circuito ainda passará por Belo Horizonte (26/8), Ribeirão Preto (10/9), Sorocaba (17/9), São Paulo (24/9), Brasília (01/10), Campinas (08/10), Uberlândia (12/10), Juiz de Fora (15/10), Rio de Janeiro (22/10), Florianópolis (29/10), Curitiba (05/11), Porto Alegre (11/11), Foz do Iguaçu (19/11), Londrina (26/11), São José do Rio Preto, (03/12), Joinville (10/12) e Vitória (17/12).





Crescimento para 2018 - Com investimento inicial de R$ 2 milhões, o licenciamento da Corrida Insana (Insane Infatable 5k, nome original) para o Brasil, primeiro país latino-americano a receber o evento, é de três anos. E os planos são grandiosos. Para 2018, a meta é dobrar o número de etapas, chegando a 36. “Vamos levar o circuito para as regiões do Norte e Nordeste que não foram contempladas nesse ano, devido ao curto espaço de tempo dessa primeira temporada, onde priorizamos as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, no qualiremos oferecer novas etapas no calendário 2018”, informa.





Fabio Avelar revela que tanto os obstáculos como o know how serão importados diretamente dos Estados Unidos. “O nosso investimento é bastante significativo porque envolve uma logística de importação dos infláveis, compressores, motores, transferência de tecnologia, treinamento com a equipe americana, licenciamento da marca, publicidade, seguros, equipamentos de estrutura, entre outros”, informa o empresário, que complementa. “Temos um contrato de exclusividade no período de 36 meses. A cada 12 meses, faremos as trocas dos infláveis a fim de oferecer um novo circuito com novos desafios a cada temporada”.





A Corrida Insana é uma prova para todas as idades. A única exigência é que o participante tenha altura mínima de 1,05 metro de altura. No caso de crianças, o pai ou responsável deve acompanhar o menor na atividade. Como não tem caráter competitivo, é possível, inclusive, desviar de um ou outro obstáculo. Todos que cruzarem a linha de chegada recebem medalha de participação, que integra o kit do atleta, composto também por camisa oficial tecido tecno dry, bandana, sacola biodegradável e número de peito. O preço da inscrição individual é de R$ 86,90, mais taxas. As inscrições para cada etapa podem ser feitas no site do evento: http://www.corridainsana.com.br . O acesso á arena insana é grátis para espectadores.





Todos são campeões - A mecânica da disputa da Corrida Insana privilegia a diversão e a segurança. Por isso, a prova não é cronometrada e as largadas são em ondas, favorecendo que famílias e grupos de amigos corram juntos e sem riscos de atropelos. “O público alvo é a família: crianças, adolescentes e adultos. O evento não tem caráter competitivo, mas participativo e de entretenimento. Não existe campeão. Diria que um slogan que nos define seria algo parecido com do Sportv: ‘Somos Todos Campeões’”, analisa o empresário, lembrando que, dependendo do tamanho da cidade e do número de inscritos, a disputa pode ocorrer aos sábados e domingos ou somente aos domingos, ‘faça chuva ou faça sol’.





Criada nos Estados Unidos e sucesso em diferentes partes do mundo, a Corrida Insana começou a entrar na rota do Brasil quando Fabio e o sócio, Henrique Gomes, viram o post do evento em um blog. “Achamos a proposta diferente de tudo que já ocorreu aqui no País. A partir disso, ficamos monitorando o evento nos EUA, seguindo as redes sociais e entendo melhor a mecânica das provas. No final de 2016, fomos participar de uma etapa na América para ter certeza como funcionava o evento. Depois disso, abrimos negociação com a empresa detentora da marca para licenciarmos o evento para o Brasil e América do Sul”, conta.





Conheça os obstáculos infláveis:





1 - LARGADA INSANA: a prova começa com o desafio de uma subida, seguida por um escorregador gigante.

2 – WAVERUNNER: é plano, mas cheio de lombadas e ondulações.

3 - MATTRESS RUN (Campo Minado): um teste para o equilíbrio e agilidade em um caminho cheio de buracos.

4 - BIG BALLS: Bolas gigantes surgirão à frente dos corredores e será preciso desviar.

5 - CRASH COURSE (Montanha): uma verdadeira montanha russa cheia de altos e baixos.

6 - PURE MISERY (No Sufoco): baseado nos manuais de treinamento militar, é um monstro de 30 metros de comprimento que testará força, agilidade, flexibilidade e resistência.

7 -WRECKING BALLS (Demolição): imagine bolas de demolição de prédios vindo na direção dos corredores. Ainda bem que são infláveis.

8 - JUMP AROUND: pular, saltar e descer resume este desafio.

9 - SLINGSHOT (Estilingue): o desafio é subir até o topo com a ajuda de uma corda e escorregar.

10 - FINISH LINE: o ‘gran finale’ reúne um pouco de cada um dos obstáculos anteriores. É subir, pular e escorregar até a vitória.





ZDL