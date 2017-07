Talita e Larissa atropelam dupla formada às pressas e seguem 100% no Mundial

(Foto: Divulgação / FIVB)

Pela chave original da competição, a expectativa era de um confronto com a tricampeã olímpica Kerri Walsh. Mas uma lesão da estrela americana há uma semana levou à formação de uma nova parceria às pressas. Em apenas seu segundo jogo juntas, Nicole Branagh e Emily Day não foram capazes de resistir ao entrosamento e à superioridade técnica de Larissa e Talita. As brasileiras dominaram do início ao fim e, por 2 sets a 0, parciais de 21/15 e 20/9, mantiveram os 100% de aproveitamento no Mundial vôlei de praia, disputado em Viena.





Agora líderes do Grupo A, Talita e Larissa voltam à quadra na terça-feira, dia 1º de agosto, contra as alemãs Bieneck e Schneider. O outro jogo da chave será entre Branagh/Day e as austríacas Strauss e Holzer.





Neste domingo, as duas outras parcerias brasileiras a atuarem também celebraram vitórias. Ágatha e Duda venceram as canadenses Gordon e Saxton no tie-break por 27/25, 15/21 e 15/7. Entre os homens, Evandro e André Stein tderrotam a dupla cubana Quesada/Piña por 21/17 e 21/19.





Larissa inaugurou o placar com uma bola de segunda e, diante de rivais bem mais altas, manteve as largadas como sua principal arma no primeiro set. Talita variou um pouco mais, pontuando também no bloqueio e no saque. Foi da sul-mato-grossense o ponto que encerrou o primeiro set, com tranquilidade em 21/15.





O segundo set teve um passeio ainda maior. Em um sonoro bloqueio, Talita abriu 5 a 1. As americanas pareciam abatidas e foram murchando a cada boa jogada das brasileiras. Larissa, bem no saque, complicou ainda mais a vida delas, e a margem chegou a 10 pontos em 14/4. O atropelo seguiu. Day ainda salvou um match point, mas uma pancada de Talita explorando o bloqueio rival encerrou o placar com incríveis 21/9.





Globo Esporte