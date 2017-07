Vasco recebe Santos no domingo com portões fechados no Nilton Santos

(Foto: Satiro Sodré/SSPress)

A partida entre Vasco e Santos será no Estádio Nilton Santos no domingo (16), com portões fechados. Esta foi a decisão publicada pela CBF nesta quarta-feira (12) junto a sua diretoria de competições.





Após os conflitos no clássico entre Vasco e Flamengo no último sábado (8), o Estádio de São Januário foi interditado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) até o julgamento do caso, que deve acontecer na próxima semana.





“Após recebimento de decisão do STJD, interditando o Estádio de São Januário - em razão dos fatos ocorridos na partida Vasco da Gama x Flamengo, em 08/07, sábado, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A - a Diretoria de Competições define o Estádio Nilton Santos como praça para a partida Vasco da Gama x Santos em 16/07 e, por questões de segurança, com portões fechados ao público”, informa o comunicado da CBF.





Antes desta decisão, o Vasco pediu uma reconsideração do STJD para jogar em São Januário com portões fechados. No entanto, a Polícia Militar não concedeu documento garantido a segurança no entorno do estádio.





No julgamento, caso o Cruz-Maltino seja condenado, o clube poderá perder até 25 mandos de campos.