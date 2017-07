Vôlei Nestlé traz dois reforços para o Campeonato Paulista

(Foto: João Pires/Fotojump)

Dono de cinco títulos estaduais, o Vôlei Nestlé está mais forte para lutar pelo hexa em 2017. O time de Osasco oficializou a contratação da central Ednéia e da ponteira Natasha. A dupla chega para a disputa do Campeonato Paulista, que tem início previsto para a segunda quinzena de agosto, e ajudará a equipe a suprir as ausências de Tandara e Bia neste começo de temporada, em função de ambas servirem a Seleção Brasileira nas finais do Grand Prix. As atletas já estão integradas e treinando no ginásio José Liberatti.





A carioca Natasha chega ao Vôlei Nestlé após defender o Fluminense na temporada passada. A ponteira está animada com a chance de jogar por uma das mais tradicionais equipes do Brasil. “Não pensei duas vezes em aceitar o convite. É uma honra estar aqui em Osasco e vestir a camisa da Nestlé. Minhas expectativas são as melhor possíveis e vou me dedicar ao máximo para ajudar o time a conquistar o Campeonato Paulista”, afirma a ponteira de 27 anos.





Natasha começou a jogar nas areias do Rio de Janeiro aos 9 anos de idade, na escolinha de vôlei de praia de Letícia Pessoa (técnica de Adriana Behar e Shelda na conquista das duas medalhas olímpicas da dupla). Migrou para quadra aos 12 anos. Com a mudança dos pais para Brasília, entrou para o time do Força Olímpica. Dois anos depois, foi para São Paulo e vestiu a camisa do Pinheiros. “Minha primeira Superliga foi pelo Banespa, ainda como juvenil. Depois voltei para a praia. Meus pais retornaram para o Rio e, como saí de casa muito nova, senti vontade de morar com eles. Após 4 anos na areia, retornei para a quadra”, conta a ponta.





Ednéia é natural de Carapicuíba e se sente em casa em Osasco. Esse sentimento nasce de dois momentos. Primeiro, na participação em um torneio estudantil, em 1992, parte dos eventos de inauguração do ginásio José Liberatti. Depois, em 2010, já como atleta profissional, com os títulos da Superliga e Sul-Americano pelo Sollys Nestlé. “São os grandes momentos da minha carreira, juntamente com a medalha de prata no mundial de clubes, também pelo Osasco”, conta ela, que também tem uma longa ligação com a Nestlé, pois iniciou a carreira no time do Leite Moça, em Sorocaba, aos 16 anos.





Recentemente, Ednéia teve a primeira experiência internacional ao jogar na Indonésia. “Ao lado das conquistas com o Sollys Nestlé, foi o maior momento da minha vida. Apesar de ser uma liga amadora, é forte e reúne jogadores de diversas partes do mundo. Eu já estava em fase de transição, querendo voltar a estudar, e lá reencontrei a adrenalina do jogo e reconhecimento. Agora, vou dar o meu melhor em prol do Vôlei Nestlé no Paulista”, disse a atleta de 36 anos, que defendeu o Manokwari em 2015. Na temporada passada, competiu pelo Praia Clube.





O Vôlei Nestlé prepara-se para a temporada 2017/18 com o foco em manter a tradição na disputa de títulos. Para isso, contratou a levantadora Fabíola, a ponteira Mari Paraíba, a central Ju Mello e a oposta Lorenne. Além do quarteto, o clube de Osasco renovou os contratos das centrais Bia e Nati Martins, das ponteiras Tandara e Bruna Neri, da oposta Paula Borgo, das levantadoras Carol Albuquerque e Zeni e da líbero Tássia.





Temporada de bons resultados – O time de Osasco manteve-se entre as maiores forças do Brasil na temporada 2016/17. No período, o técnico Luizomar e suas comandadas foram campeões paulistas, semifinalistas da Copa do Brasil 2017 e vice-campeões da Superliga 2016/17. No Mundial de Clubes, a equipe terminou em sexto lugar.





De olho no futuro e na nova geração do vôlei brasileiro, o Vôlei Nestlé reforçou o DNA de seu projeto ao firmar parceria com o Programa Global "Nutrindo os Sonhos dos Jovens", lançado pela Nestlé na Europa em 2013, e que chegou ao Brasil no final de 2015. A equipe para a temporada 2017/18 deve manter a filosofia de mesclar atletas experientes com jovens, que buscam espaço em um clube tradicional como o Osasco. O programa está voltado para a capacitação de jovens para qualificá-los profissionalmente.





EDNÉIA

Nome: Ednéia Anjos de Souza

Nascimento: 12/09/1980

Cidade: Carapicuíba

Altura: 1,89m

Posição: central





NATASHA

Nome: Natasha Valente Bastos

Nascimento: 24/09/1989

Cidade: Rio de Janeiro

Altura: 1,83m

Posição: Ponteira