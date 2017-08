Após classificação na Série D, Atlético-AC improvisa para trabalho regenerativo

(Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre)





O clima é de tranquilidade no Atlético-AC após a vitória por 3 a 0 sobre o Gurupi-TO e a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, no último domingo. O elenco do Galo Carijó se reapresentou nesta segunda-feira (31), para inciar os treinamentos de olho no duelo de ida da próxima fase, contra o São José, em Porto Alegre. Pela manhã, alguns jogadores trabalharam na academia. Durante a tarde, o técnico Álvaro Miguéis comandou um trabalho técnico no Campo B da Federação de Futebol do Acre (FFAC), em Rio Branco.





Uma cena curiosa na atividade durante a tarde foi o improviso para que os atletas que entraram campo contra o Gurupi pudessem realizar o trabalho de regeneração muscular. Uma caixa d’agua com gelo foi aproveitada para que os atletas pudessem relaxar. De dois em dois, os jogadores se revezavam enquanto a resenha rolava no ambiente.





- Nós não temos estrutura, mas uma coisa nós fazemos que é honrar a folha de pagamento em dia. E o trabalho aqui é com seriedade - comenta o treinador.





Segundo Álvaro Miguéis, o atacante Rafael Barros, que deixou a partida contra o Gurupi sentindo dores na perna esquerda, está recuperado e não deve ser problema para o jogo na capital gaúcha. Já o lateral-direito Januário e o atacante Polaco, que têm uma lesão no púbis e no músculo adutor da coxa, ainda estão em recuperação e não devem ter condições de jogo.





