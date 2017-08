Após visita de Leandrinho, Franca admite conversa, mas diz que ala espera NBA

O ala Leandrinho esteve no ginásio Pedrocão para acompanhar a estreia do Franca no Campeonato Paulista. O jogador não conversou com a imprensa, mas sua presença chamou atenção sobre uma possível negociação com o clube francano. Após a vitória sobre o Mogi das Cruzes, o diretor Lula Ferreira admitiu interesse em contar com o atleta, porém, permanecer na NBA ainda é a prioridade do jogador de 34 anos.





- Nós consultamos o Leandrinho, mas ele disse que vai esperar a NBA, se não tiver oferta, iremos conversar. Existe essa possibilidade de contar com o Leandrinho para a temporada - confirmou Lula em entrevista à rádio Difusora de Franca.





Para contar com o ala, o Franca buscaria ajuda com os novos parceiros, Sesi e Magazine Luiza, porém, o diretor disse que seria formulado um novo plano, incluindo marketing, já que a verba disponível para a temporada já foi disponibilizada para as contratações de Gruber, Léo Meindl, Jefferson e Rafael Mineiro.





- Seria um projeto à parte o Leandrinho em Franca. Nossa verba [da temporada] foi investida, mas contar com um jogador do nível dele é um caso à parte para ser pensado - completou Lula.





Leandrinho foi dispensado em julho pelo Phoenix Suns e ainda não conseguiu vaga em nenhuma franquia da NBA. Em duas oportunidades, enquanto aguardava uma proposta do basquete americano, ele atuou por Flamengo e Pinheiros.





