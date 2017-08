Barça teria acordo com Dembélé para substituir Neymar, diz jornal

Dembélé é erguido por Aubameyang após dar assistência para gol neste sábado (Foto: Reuters)

Sai o MSN e entra o MSD. Segundo o jornal "L'Équipe", da França, o Barcelona está muito próximo de acertar a contratação de Ousmane Dembélé, do Borussia Dortmund, para a vaga de Neymar, que deixou o clube rumo ao Paris Saint-Germain nesta semana. A publicação explica que as bases do contrato foram aceitas pelo atacante e faltaria, agora, os alemães aceitarem a proposta, em valor próximo a € 100 milhões (cerca de R$ 370 milhões).





Em junho, o periódico francês chegou a dar a informação do interesse do Barça em Dembélé. Na mesma época, o Borussia Dortmund ameaçou denunciar os catalães à Fifa. No entanto, as conversas parecem ter avançado desde que o negócio do Neymar com o PSG enquentou. Nos últimos dias, o "Sport", jornal de Barcelona, voltou a ventilar a possibilidade do acerto com o atacante.





A informação do "L'Équipe" é o que Barcelona espera fechar a contratação de Dembélé nos próximos dias. Com a saída de Neymar, o clube catalão tem pressa para achar um substituto, uma vez que a temporada começa no próximo dia 13 de agosto, com o duelo contra o Real Madrid, pela Supercopa da Espanha. O Campeonato Espanhol terá início no dia 20.





Meia-atacante francês de 20 anos, Dembélé marcou 10 gols e deu 21 assistências nas 49 partidas oficiais que disputou na última temporada pelo Borussia Dortmund. O jogador também tem sido convocado pela seleção da França.





Em suas capas deste domingo, os jornais catalães "Mundo Deportivo" e "Sport" também destacam possíveis contratações do Barça. O nome de Dembélé aparece em ambos, mas o time espanhol tentaria diminuir o valor pedido pelo Dortmund. O "Sport" diz que o volante brasileiro Paulinho voltou a ser cogitado na equipe.





Globo Esporte