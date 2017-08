Barcelona entra com ação contra Neymar e reivindica valor por renovação

O Barcelona publicou em sua conta oficial no Twitter nota oficial na qual aponta que enviou para a Real Federação Espanhola de Futebol uma ação contra Neymar. O clube reivindica o valor de € 8,5 milhões (R$ 31,20 milhões) que o brasileiro recebeu pela renovação de contrato, alegando que o mesmo não cumpriu os termos acordados. Além de cobrar mais 10% sobre esse valor.





No documento, o clube catalão informa também que o Paris Saint-Germain, clube que pagou € 222 milhões (R$ 814 milhões) para contratar Neymar, assume o pagamento desse valor caso o jogador não possa pagar. O Barcelona informa que está defendendo seus interesses após uma decisão unilateral do jogador ao anunciar que não jogaria mais no clube, que levou em consideração a renovação de contrato assinado pelas partes até 2021.





Maior contratação da história do futebol, a saída de Neymar do Barcelona para o PSG foi motivo de polêmicas entre os dirigentes catalães. Na temporada passada, o craque brasileiro negociou e acertou a renovação com o clube até junho de 2021. Mas nesta temporada decidiu trocar a Catalunha por Paris, levando o clube francês a pagar sua cláusula de rescisão.





Neymar se posicionou sobre a diretoria do Barça após a goleada por 6 a 2 do PSG sobre o Toulouse, no domingo passado. Disse que estava triste e que o clube merecia muito mais.





- Não tenho nada a dizer para a diretoria do Barcelona. Para mim... Bom, na verdade tenho o que dizer: que estou muito triste com eles. Passei quatro anos lá e fui muito feliz. Comecei feliz, passei os quatro anos feliz e saí feliz. Mas não com eles. Para mim, eles não deveriam estar na diretoria do Barça. O Barça merece muito mais, e todo mundo sabe disso.





Globo Esporte