Bauru perde mandos e leva multa de R$ 30 mil em caso de agressão a árbitro no NBB

O Bauru Basket foi multado em R$ 30 mil e perdeu quatro mandos de quadra na próxima edição do Novo Basquete Brasil pelo episódio de agressão ao árbitro Cristiano Maranho, ocorrido após o segundo duelo da decisão do NBB 2016/17, disputado no ginásio Panela de Pressão, em Bauru.





A decisão, em primeira instância, foi proferida na madrugada desta quarta-feira, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da Liga Nacional de Basquete (LNB), em São Paulo. O episódio aconteceu após a partida, já fora das dependências do ginásio Panela de Pressão. Cristiano Maranho foi agredido por dois homens, que foram identificados e levados pela Polícia Militar.





Ainda no julgamento, o técnico Demétrius Ferracciú foi suspenso por quatro partidas. Já o ala-pivô Jefferson, que deixou o Bauru e agora defende o Franca, levou o mesmo gancho do treinador, além de ser multado em R$ 10 mil.





Outra condenação





Além da punição pelo caso de agressão a Cristiano Maranho, o Bauru foi multado em mais R$ 5 mil pela invasão de quadra ocorrida na segunda partida da semifinal contra o Pinheiros, vencida pelo time de São Paulo. A diretoria bauruense já anunciou que vai recorrer das decisões.





