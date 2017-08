Bem-vinda, Premier League! Arsenal vira sobre o Leicester em jogaço de sete gols

Alguém contou para a Premier League que a saudade era grande, não é possível. É a única explicação para que ela nos brindasse com uma partida tão alucinante e repleta de emoção logo na abertura da temporada 2017/18. Arsenal e Leicester simplesmente não deixaram os espectadores respirarem - o primeiro gol saiu com UM MINUTO de jogo. Em uma partidaça com duas viradas e heróis que saíram do banco de reservas, os Gunners venceram por 4 a 3 no Emirates Stadium. Demonstraram inúmeras deficiências, é verdade, mas ao menos deram o pontapé inicial com vitória.





Tudo apontava para uma estreia desastrosa do Arsenal na competição - o que já levava aos questionamentos sobre o elenco e o técnico Arsène Wenger, podem admitir, torcedores. Quando o placar estava 3 a 2 para o Leicester, o treinador colocou dois jogadores em campo: Ramsey no lugar de Elneny e Giroud no lugar de Holding. Pois bem, o primeiro marcou o gol de empate, e o segundo, o gol da virada. Foram os heróis improváveis. Uma vitória com o dedo do comandante.





O Vardy da temporada 2015/16 está de volta? É cedo para afirmar isso, estamos apenas na primeira rodada, mas o atacante campeão inglês com o Leicester há duas temporadas demonstrou faro de gol nesta sexta-feira. Marcou duas vezes, ambas com apenas um toque na bola, e deu trabalho ao trio de defesa do Arsenal formado por Holding, Monreal e Kolasinac. Já é o artilheiro do campeonato (por que não?).





O jogador mais caro da história do Arsenal (custou €53 milhões) precisou de apenas um minuto em campo para abrir o placar. Depois do cruzamento de Elneny, ele colocou a cabeça na bola e a guardou no canto do goleiro Schmeichel numa finalização indefensável. Embora não tenha feito mais gols ou dado assistências, teve uma atuação boa no restante da partida, se apresentando para o jogo e fazendo o pivô na entrada da área. Quase marcou de novo já no final do duelo, depois de tabelar com Giroud - Schmeichel fez grande defesa. O lance, aliás, originou o escanteio que terminou no quarto gol, o da virada.





As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Inglês no sábado da outra semana. Às 7h (de Brasília), o Leicester enfrenta o Brighton em casa. No mesmo horário, o Arsenal vai até o Stoek City Stadium para encarar o time da casa.





Globo Esporte