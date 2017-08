Bota-PB vai lançar projeto para incentivar meninas de 12 a 17 anos a jogar futebol

(Foto: Divulgação / Botafogo-PB)









O Botafogo-PB vai lançar neste sábado um projeto, na Maravilha do Contorno, que pretende valorizar a prática do futebol feminino em João Pessoa: o "Belas Meninas". De acordo com Gleide Costa, a coordenadora do programa, o objeto é fazer com que garotas entre 12 a 17 anos tenham contato com o futebol e aprendam a jogar.





Para Gleide, o importante deste projeto é que ele não é focado em formar uma base para o time feminino do clube. No entanto, ela deixou claro que as meninas que se destacarem podem ser chamadas para participar da equipe nas competições estaduais e nacionais que o Botafogo disputar.





- Nós queremos que as meninas interessadas em jogar futebol tenham um espaço para jogar. Vamos ensinar as regras, como jogar, como se comportar dentro de campo - afirmou a coordenadora.





Ao todo, 40 meninas se inscreveram para participar do Projeto Belas Meninas. Elas vão começar os treinos neste sábado, às 15h. Segundo Gleide, as garotas do projeto vão ter um treino por semana, sempre nas tardes do sábado.





- As meninas do projeto vão treinar sempre antes das garotas do time. Isso vai fazer com que elas se acheguem mais e possam trocar experiências. A ideia é que as jogadoras do Botafogo inspirem as meninas do projeto - contou Gleide.





Além do lançamento, o sábado também vai ser marcado por um amistoso entre o Botafogo e o Grêmio Serrano, também na Maravilha do Contorno.





