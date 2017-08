Botafogo não desencanta, perde fora de casa e vê adversários se aproximarem

(Foto: Luís Augusto/Agência Botafogo)

Não foi nesta rodada que o Botafogo-SP venceu fora de casa pela série C do Campeonato Brasileiro. Em partida na Arena Joinville, os donos da casa venceram por 1 a 0, encostaram no G4 do grupo B e ainda colocaram pressão no tricolor, que está a apenas três pontos da equipe catarinense.





O Jogo





O primeiro tempo foi todo dominado pelo Joinville, enquanto o Botafogo esperava o contra-ataque, que não veio. O lance de perigo dos visitantes foi com Francis, aos 32 minutos, mas que foi defendido. Em seguida, os catarinenses dominaram o meio de campo e fizeram Neneca trabalhar por duas vezes. Samuel Santos chegou a tirar uma bola em cima da linha, em lance onde o goleiro do Pantera foi superado pelo ataque do JEC.





Na segunda etapa, o ritmo foi o mesmo, com o Joinville mais atento, aproveitando os lances nas costas de Samuel Santos. Não demorou para, aos 10 minutos, Grampola receber a bola livre na área, bater no canto e abrir o marcador. A vantagem relaxou os donos da casa, mas não a ponto de sofrer o empate.





O Botafogo tentou como pode no ataque, mas a falta de organização impediu o empate, e os espaços na defesa foram aproveitados para os contra-ataques, mas que foram desperdiçados pelo JEC. No fim, o resultado satisfez os catarinenses, que derrubaram a invencibilidade de nove partidas dos ribeirão-pretanos na série C.





Na próxima rodada, o Joinville enfrenta o Tombense, novamente em partida no sul, no domingo (13), às 15h. Mais tarde, às 16h, o Bota recebe o São Bento no Estádio Santa Cruz.





Confira os próximos confrontos de Botafogo e Joinville:





Botafogo

13/08 – São Bento (casa)

20/08 – Macaé (fora)

27/08 – Tupi (casa)

03/09 – Tombense (fora)

10/09 – Ypiranga (casa)





Joinville

13/08 – Tombense (casa)

20/08 – São Bento (fora)

27/08 – Macaé (casa)

03/09 – Bragantino (fora)

10/09 – Mogi Mirim (casa)