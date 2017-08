Brasil conquista mais duas medalhas no Mundial de Paracanoagem: "Comemorar"

O Brasil conquistou mais duas medalhas no Mundial de Canoagem e Paracanoagem nesta sexta-feira em Racice, na República Tcheca. O brasileiro Caio Ribeiro ficou com a medalha de prata na prova do VL3 200m, e Luís Carlos com o bronze na final do KL1 200m. Debora Benevides terminou em oitavo na prova do KL2 200m. Não conseguiu subir ao pódio, mas ficou muito feliz com o resultado alcançado e celebrou a vitória dos companheiros.





- Meu objetivo era ficar entre sétimo e oitava nessa última bateria, entre as melhores. Eu sempre terminava em décimo e eu subi. Estou muito feliz com esse resultado. Sem contar que estou muito feliz com o resultado do Luís. É meu amigão, gente boa demais e é um ótimo atleta. Estou muito feliz por ele e pelo Caio, que ficou em segundo lugar na canoa. O Caio falou que não sabia se tinha chances e foi lá e conseguiu. Temos que comemorar! - comentou.





Depois de conquistar o tetracampoenato na prova do VL1 200m, o ex-dançarino do cantor Frank Aguiar fez o tempo de 48s016 e cruzou a linha de chegada em terceiro lugar na prova do KL1 200m. Essa é a segunda medalha do atletas nesta categoria. Luís foi campeão do caiaque em 2015 no Campeonato Mundial em Milão, na Itália. O italiano Esteban Farias ficou o ouro da prova nesta sexta com o tempo de 47s116 e Róbert Suba, da Húngria, com a prata (47s438).





No VL3 200m, Caio Ribeiro fez uma ótima prova e brigou até os últimos metros com o britânico Jonathan Young (48s769). O brasileiro terminou em segundo e conquistou a medalha de prata na canoa com o tempo de 49s330. Martin Tweedie (50s958), da Grã-Bretanha, completou o pódio.





- Essa medalha veio de supresa. Eu remo canoa desde que conheci o esporte, então é uma prova que não tenho como descartar, mas meu foco hoje em dia é o caiaque. É uma embarcação completamente diferente. Eu vim para esse Mundial despreparado para canoa, mas pronto em alma e espírito. O resultado foi melhor do que imaginei - contou Caio.





Na prova do KL2 200m feminino, Débora Benevides terminou na oitava colocação. Não conseguiu subir ao pódio, mas ficou muito feliz com o resultado alcançado e celebrou a vitória dos companheiros.





Globo Esporte