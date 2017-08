Caras novas: Tite chama Cássio e Luan para duelos contra Equador e Colômbia

(Foto: Pedro Martins / MoWA Press)

A seleção brasileira terá novidades "caseiras" em seus dois próximos confrontos. Com o goleiro Cássio e o atacante Luan entre os convocados, o técnico Tite divulgou nesta quinta-feira a lista de convocados para os duelos contra Equador e Colômbia, nos dias 31 de agosto e 5 de setembro, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Destaques do Brasileirão, os jogadores de Corinthians e Grêmio foram as únicas caras novas com relação às últimas convocações.





Com a presença da dupla, o número de jogadores da Seleção que atuam no futebol brasileiro chega a quatro - já estavam no grupo o zagueiro Rodrigo Caio (São Paulo) e o lateral Fagner (Corinthians). Nomes como o do meia Diego, do Flamengo, e do atacante Diego Souza, do Sport, foram deixados de fora desta convocação. Antes de divulgar a lista, Tite apontou que apoiou-se em três critérios principais: o passado do atleta no clube e na seleção brasileira; o seu momento atual; e a "projeção futura" para a Copa do Mundo de 2018.





Esta é a primeira convocação de Cássio para a seleção brasileira principal. Em grande fase no gol do líder do Brasileirão, o jogador do Corinthians nunca havia recebido uma chance - nem mesmo quando destacou-se na conquista da Taça Libertadores com a equipe, em 2015. Luan, por sua vez, já havia defendido uma vez o time profissional, no começo deste ano, no amistoso contra a Colômbia, apenas com atletas que atuavam no futebol brasileiro. O atacante, entretanto, possui bom histórico nas categorias de base, tendo feito parte da equipe que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, no ano passado.





Para fechar a lista, Tite teve uma reunião com a comissão técnica na manhã desta quinta, pouco antes da convocação. O objetivo era incluir nas observações os duelos da última quarta-feira, pela Taça Libertadores e Copa Sul-Americana, quando entrarem em campo Atlético-MG, Grêmio, Flamengo e Palmeiras.





Já classificado para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o Brasil enfrentará o Equador no dia 31 de agosto, em Porto Alegre, e a Colômbia, 5 de setembro, em Barranquilla, pelas eliminatórias. O time de Tite é o líder do torneio, com 33 pontos, sete a mais que os colombianos.





Confira a lista completa:





Goleiros:

Alisson (Roma)

Cássio (Corinthians)

Ederson (Manchester City)





Zagueiros:

Rodrigo Caio (São Paulo)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)





Laterais:

Daniel Alves (PSG)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luis (Atlético de Madrid)

Marcelo (Real Madrid)





Meias:

Casemiro (Real Madrid)

Fernandinho (Manchester City)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Willian (Chelsea)

Luan (Grêmio)

Giuliano (Zenit)





Atacantes:

Taison (Shakhtar)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Neymar (PSG)

Roberto Firmino (Liverpool)





Globo Esporte