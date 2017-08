Cavaliers e Celtics acertam a troca de Kyrie Irving por Isaiah Thomas

(Foto: Getty Images)

Depois de três finais seguidas e um título da NBA com o Cleveland Cavaliers, Kyrie Irving terá seu desejo de ser trocado atendido. Mas nem por isso deixou de ser um choque. Nesta terça-feira, veículos de comunicação dos Estados Unidos divulgaram a negociação da franquia com o Boston Celtics. Em troca, o atual vice-campeão da liga norte-americana receberá Isaiah Thomas, baixinho de 1,75m sensação da equipe, além de Jae Crowder, Ante Zizic e a escolha do Draft de 2018 que pertencia ao Brooklyn Nets. No dia 17 de outubro, na abertura da temporada da NBA, os dois times se enfrentam em Cleveland.





Kyrie Irving foi selecionado pelo Cleveland Cavaliers como número um do Draft de 2011. Fez sucesso na franquia e cresceu de patamar com a volta de LeBron James em 2014. Ao seu lado conquistou o inédito título da NBA para a cidade em 2016 em uma virada histórica contra o Golden State Warriors, depois de estar perdendo a série melhor de sete da final por 3 a 1.





Ao fim da última temporada, com a derrota para os Warriors e uma insatisfação por não ser a principal estrela, Irving comunicou aos dirigentes o seu interesse em ser negociado. Os Cavaliers relutaram, esperaram boas propostas e chegaram um acordo com os Celtics, negociação informada inicialmente pelo repórter Shams Charania, do "The Vertical". Em seguida, outros checaram detalhes até a confirmação do acerto.





Irving, de apenas 25 anos de idade, ainda tem contrato por mais duas temporadas. Ele ainda tem a possibilidade de renovar por mais uma automaticamente. Seu salário para 2017/18 supera os US$ 18 milhões (R$ 57 milhões).





Três anos mais velho do que Irving, Thomas tem uma situação contratual diferente. Ele está em seu último ano e poderá se tornar agente livre ao fim da temporada 2017/18, quando receberá US$ 6 milhões (R$ 19 milhões). No entanto, teria a chance de negociar um novo vínculo com os Cavaliers, mais longo e com muito mais dinheiro.





Curiosamente, Thomas entrou na NBA no mesmo ano em que Irving. No entanto, foi a escolha número 60 do Draft de 2011, selecionado pelo Sacramento Kings. Ele ainda passou pelo Phoenix Suns antes de fazer sucesso com a camisa dos Celtics, terminando a última temporada como terceiro maior pontuador da NBA, com média de 28,9 pontos por jogo.





Globo Esporte