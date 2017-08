CBB muda data de apresentação, e Franca terá convocados para estreia no Paulista

(Foto: Newton Nogueira)









O Franca estará com o elenco completo para sua estreia no Campeonato Paulista, nesta sexta-feira, contra o atual campeão Mogi das Cruzes, no Pedrocão, às 20h10. Com a mudança na data de apresentação dos pré-convocados para a seleção brasileira do dia 3 de agosto para a próxima semana, o time de Helinho Garcia poderá contar com os alas Léo Meindl e Antônio, o armador Alexey e o pivô Rafael Mineiro, que estão na lista do técnico César Guidetti para a disputa da Copa América.





Com a confirmação da disponibilidade de todo seu elenco para enfrentar o Mogi – incluindo também o recém-contratado ala Jefferson –, o Franca iniciou a venda de ingressos para a partida. Os preços variam de R$ 15 (arquibancada) para R$ 30 (numerada). Os bilhetes podem ser adquiridos na MG Sports, Padaria Parada do Pão, Tenda Árabe e Track & Field.





Ao todo, estão disponíveis 5 mil entradas. No dia do jogo, sexta-feira, as bilheterias do Pedrocão serão abertas às 18h.





Globo Esporte