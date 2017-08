CBV acaba com Circuito Nacional e aumenta número de duplas no Brasileiro

(Foto: Matheus Vidal/CBV)









A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) decidiu fazer uma mudança no vôlei de praia na temporada 2017/18. O Circuito Nacional, que era uma espécie de segunda divisão, foi extinto. Com esse fim, o Brasileiro passa a ter 24 ao invés de 16 duplas, e o formato do torneio se assemelha ao Circuito Mundial.





As duplas que participavam do Circuito Nacional agora tem a chance de disputar o qualifying do Brasileiro, que vai ter um total de 32 parcerias no masculino e no feminino, totalizando 64. Apenas oito em cada naipe avançam para o torneio principal. Por causa desse formato a competição vai ter início na quarta-feira e o encerramento no fim de semana.





- Essa mudança não foi uma decisão unilateral da CBV. Ela vem para atender um anseio dos atletas do vôlei de praia. Houve uma sugestão dos atletas com a possibilidade dessa mudança. Isso foi estudado e a gente resolveu optar por fazer a mudança, mas trazendo um número maior de atletas para participar do Open (como é chamado o torneio principal do Circuito Brasileiro). O Open na versão anterior ele tinha um número limitado a 16 duplas. O que a gente fez: permaneceu com as 16 que estariam no Open, trouxemos mais 32 duplas para participar do qualifying, classificando oito para o torneio principal. Passando a ter o torneio maior e com a participação no evento de 24 duplas em cada gênero. É uma nova concepção que ela também passará por uma análise e após a temporada 2017/18 vamos ver o que ela trouxe de positivo ou negativo para a modalidade - explicou Zé Virgílio Pires, diretor de vôlei de praia da CBV.





Outra novidade para a etapa de abertura, de 13 a 17 de setembro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é que a competição vai ter uma final em cada naipe sendo no sábado e outra no domingo. Segundo Zé Virgílio Pires, a ideia é seguir uma tendência dos eventos internacionais.





- Se a gente passa a observar como a Federação Internacional de Voleibol (CBV) vem desenvolvendo e vem realizando as etapas no Circuito Mundial ou até mesmo no Campeonato Mundial, que é o evento mais importante do vôlei de praia depois dos Jogos Olímpicos, ela também tem essa característica: finalizar um dos gêneros no sábado e finalizar o outro gênero no domingo. Isso também facilita à nível de transmissão de televisão. A gente passa a centralizar as atenções para a final de apenas um naipe, onde teremos a exibição do jogo de terceiro lugar e logo após a grande final. Repetindo isso também no domingo - finalizou o dirigente.





