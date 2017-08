Cícero é afastado por Dorival e diretoria e não deve mais jogar pelo São Paulo

(Foto: Erico Leonan / site oficial do São Paulo FC)









O meia Cícero dificilmente voltará a vestir a camisa do São Paulo. O jogador foi chamado pela diretoria para uma reunião no CT da Barra Funda após o treino de terça-feira e comunicado de que não faz mais parte dos planos da comissão técnica.





A decisão foi tomada em conjunto pelos dirigentes e pelo técnico Dorival Júnior que, após a derrota para o Bahia, no domingo, tinha dito que algumas coisas iriam mudar dentro do grupo.





Como já fez dez jogos neste Campeonato Brasileiro, o jogador não poderá se transferir para outro clube da Série A. São duas as alternativas: fechar com um time da Série B ou tentar algo no mercado internacional, já que a janela de transferências de saída se encerra no final deste mês. O meio-campista tinha contrato com a equipe do Morumbi até dezembro de 2018.





Cícero passará a treinar com outro grupo a partir desta quarta-feira. Junto com ele, por exemplo, estará Lucão, zagueiro afastado em junho ao dar declarações polêmicas após a derrota para o Atlético-MG, no Morumbi, pelo oitava rodada. Já Wesley, que também está fora dos planos e negocia a rescisão contratual com a diretoria, continua treinando com o time principal.





Foi a segunda passagem de Cícero pela equipe do Morumbi. Curiosamente, em 2012, na primeira, ele também saiu antes do término do contrato, após perder espaço com o então técnico Ney Franco , e se transferiu para o Santos.





O jogador havia voltado no começo deste ano por um pedido de Rogério Ceni, que logo o transformou em titular inquestionável. Em 2017, disputou 32 partidas e marcou quatro gols com a camisa tricolor.





Globo Esporte