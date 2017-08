City anuncia empréstimo de Douglas a clube novato na elite da Espanha

Contratado pelo Manchester City no começo do mês passado, o volante Douglas não vestirá a camisa do clube inglês na próxima temporada. Os Citizens anunciaram nesta terça-feira que o jovem de 19 anos será emprestado ao Girona, da Catalunha, que disputará a primeira divisão do Campeonato Espanhol após conquistar o acesso em 2016/17. O brasileiro chegará ao clube espanhol junto ao meia Aleix García, também cedido pelo City.





Apresentado em Manchester apenas na semana passada, Douglas ficará na equipe espanhola até o fim da temporada 2017/18, quando retornará ao City - com quem tem contrato por cinco anos. Segundo o diretor de futebol do clube inglês, Txiki Begiristain, o objetivo é que o jovem consiga se desenvolver e se acostumar com o futebol europeu em uma grande liga.





- O Girona dará a Douglas a oportunidade perfeita para o seu desenvolvimento a um grande nível, no futebol europeu. Estamos ansiosos para ver seu crescimento em La Liga com o Girona. Desejamos o melhor para ele na próxima temporada - comentou o dirigente ao site oficial do City.





O Girona, por sua vez, comemorou a chegada do ex-vascaíno, afirmando que trata-se de "promissor jovem" e destacando sua experiência no time profissional do clube carioca e na seleção brasileira sub-20.





O Manchester City pagou € 13 milhões (R$ 48 milhões) ao Vasco para contratar Douglas, que vinha sendo um dos destaques da equipe na temporada, depois de receber as primeiras chances no time profissional em 2016. O volante atuou em 39 partidas pelo clube brasileiro, marcando cinco gols.





Globo Esporte